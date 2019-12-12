Tarazona'ya fuarda uluslararası ilgi - Son Dakika
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Tarazona'ya fuarda uluslararası ilgi

6 saat önce

Bitki besleme ve koruma, tarım makineleri, hayvancılık, tohumculuk, sera ve sulama teknolojileri gibi tarımın her alanından ulusal ve uluslararası 850 firmaya ev sahipliği yapan Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda yer alan gübre sektörü temsilcisi İspanyol Tarazona markası, "Çevreci üretim...

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Bitki besleme ve koruma, tarım makineleri, hayvancılık, tohumculuk, sera ve sulama teknolojileri gibi tarımın her alanından ulusal ve uluslararası 850 firmaya ev sahipliği yapan Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda yer alan gübre sektörü temsilcisi İspanyol Tarazona markası, "Çevreci üretim teknikleri" ile ilgi odağı oldu.


Gübrek sektöründe yaptığı Araştırma ve Geliştirme çalışmalarıyla dikkat çeken Tarazona firması Antalya Fuarı'na katıldı. Tarazona; gübre sektöründe gelişen teknolojiyi takip ederek üretimini gerçekleştirdiği Organomineral Sıvı Gübreler, Sıvı Damlama Gübreleri, Sıvı ve Toz Yaprak Gübreleri, Mikro Elementler, Organik Sıvı Toprak Düzenleyicileri ziyaretçilerine tanıttı.


50 yıllık bitki besleme tecrübesiyle, İspanya'nın Valencia şehrinde bulunan Antonio Taranoza firmasından Dr. Mohamed Chakir Boulaich ve Narenciye Uzmanı Salvador Romero Vila ile Türkiye Distribütörü Agronil Tarım Kurucusu Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, markanın çevreci üretimi ve bitki besleme ürünleri konusunda katılımcıların sorularını yanıtladı.


Taner Kaplan, Antalya Expo Center'da gerçekleşen fuarda ziyaretçilerin çevreci üretime odaklandıklarını ifade etti. Kaplan, Hollanda, İspanya, Çin, Güney Kore, Mısır ve İran gibi birçok ülkeden gelen konuklarının yanı sıra Türkiye'den katılımcılara Tarazona'nın çevreci kriterleri ile ürettiği gübreler konusunda detaylı bilgi verdiklerini, fuarın kendileri açısından son derce verimli geçtiğini sözlerine ekledi. - ADANA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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