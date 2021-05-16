Tarçın Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Tarçın Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Tarçın Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Tarçın Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 15:50
Tarçın Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Tarçın Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Tarçın alerjisi, dokunarak veya tüketilerek ortaya çıkabilen reaksiyon durumudur.

Tarçın alerjisi, dokunarak veya tüketilerek ortaya çıkabilen reaksiyon durumudur. Bu durumda kişi tarçınla karşılaştığı anda alerjik belirtiler görülebilir. Dokunulduğunda genellikle ciltte belirtiler çıkarken, tüketildiğinde vücutta belirtiler görülebilir.

Tarçın Alerjisi Nedir?

Tarçın bitkisinin vücuda alınması veya deriyle temas etmesi sonucunda, vücut bağışıklık sisteminin aşırı şekilde tepkime göstermesi, alerjik reaksiyonlar görülür. Bu duruma tarçın alerjisi ismi verilir. Sert bitki türü olduğundan, görülen alerjik reaksiyonlar vücut üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Tarçın alerjisinin giderilmesi için ondan uzak durulması önerilir.

Tarçın Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Tarçın alerjisi, kişinin tarçının içeriğindeki proteinlere karşı bağışıklık sisteminin tepki göstermesi sonucunda ortaya çıkar. Tarçın alerjisinin oluşmasının en önemli nedeni budur. Alerji vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkabilir. Genellikle tarçınla münasebete girildikten kısa süre sonra alerjik reaksiyon görülmeye başlar.

Tarçın Alerjisi Nasıl Anlaşılır?

Tarçın alerjisini anlamak için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bunun için çeşitli alerjik testlerin yapılmasıyla tarçın alerjisi kolayca anlaşılabilir. Ancak tarçın tüketen kişinin göstereceği reaksiyonlar, derideyse gözle görülebilir. Vücudun içerisinde alerjik reaksiyon yaşanıyorsa, bunlar takip edilerek fark edilebilir.

Tarçın Alerjisi Belirtileri

Tarçın alerjisinin çok sayıda belirtisi bulunabilir. Bunlar vücudun her bir tarafına etkisi farklı olabilir.

Ciltte kızarıklıklar, döküntüler, kaşıntı ve kırmızı renkler tarçının cilde olan alerjik reaksiyon etkisinden sonra görülebilirler.

Kusma, ishal durumları, mide ve karın ağrıları ile mide bulantıları tarçın alerjisinin etki gösterdiği gastrointestinal sonuçlardır. Tarçın alerjisi olan kişilerde bu tür sorunlar görülebilir.

Tarçının alerjisinin solunum yolu üzerinde de etkisi bulunur. Belirtiler; boğaz hırıltısı, öksürük, burun akıntısı, sık hapşırma, gözlerde kaşıntı olması, gözlerin sulanması, boğaz bölgesinde kaşıntı ve nefes almada zorluklar olarak sıralanabilir.

Tarçın alerjisi ağız mukozasında etki gösterebilir. Etkiler; ağızda ağrı, aşırı tükürük üretimi, uyuşma, ağız kaşıntısı, tat eksikliği, ağızda tat bozukluğu şeklinde görülebilir.

Tarçının yaşam üzerinde çok önemli olumsuz etkiler göstermesi ise anafilaksi olarak isimlendirilir. Bu durum acil tıbbi müdahale gerektirir. Hızlı nabız, tansiyon yüksekliği, nefes almada zorluk ve bilinç kaybı görülebilir.

Tarçın Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Tarçın alerjisine iyi gelen birçok yiyecek veya içecek bulunur. Ancak bunların net şekilde alerjiyi yok etmesi mümkün değildir. Alerjik reaksiyon gösteren kişilerin birçoğunda olduğu gibi tarçın alerjisi olan kişilerin de sebze ve meyve tüketimine dikkat etmesi önerilir.

Tarçın alerjisini geçirmek için bazı tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir. Fakat uzmanlar, bu alerjik reaksiyondan uzak kalmanın en önemli yolunun, tarçın ve tarçın içeren gıdalardan uzak durulmasını önerirler.

Tarçın Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Tarçın alerjisinin tedavisi çeşitli ilaç yöntemleriyle veya cerrahi bazı müdahalelerle giderilebilir. Özellikle tarçın alerjik reaksiyonun hayati hayati öneme sahip olduğu durumlarda müdahale gerekebilir. Tarçın alerjisinde uzmanlar genellikle tarçınla birlikte çeşitli gıdalarda uzak durulması gerektiğini belirtirler. Bu ürünler tarçın içerebildikleri gibi alerjiyi tetikleyen gıdalar olabilirler.

Pudingler, sakızlar, kahvaltılık tahıllar, enerji barları, tarçın aromasının bulunduğu birçok yiyeceklerden uzak durulması gerekir.

Popüler baharatlardan birisi olan tarçının alerjik reaksiyonlarından uzak durulması için tarçından uzak durulması gerekir. Tarçın alerjisi varsa, kişi tarçınla sürekli temas halindeyse veya tüketiyorsa, hiçbir tedavi yöntemi iyileştirici etki göstermeyebilir.

Tarçın Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Tarçın Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Bitki, tat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Tarçın Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Tarçın Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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