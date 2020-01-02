Tarçınlı Ayva Tatlısı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Tarçınlı Ayva Tatlısı - Son Dakika Magazin

Tarçınlı Ayva Tatlısı

6 saat önce

Malzemeler: *6 adet ayva*2 çay bardağı şeker*2 adet çubuk tarçın*2 adet karanfil*Yarım limon suyu*2 su bardağı suTarif: 1-Ayvaları ortadan ikiye kesin, dış kabuğunu soyup ayvaları limonlu suya koyup kararmaması için bekletin.

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Malzemeler:


*6 adet ayva


*2 çay bardağı şeker


*2 adet çubuk tarçın


*2 adet karanfil


*Yarım limon suyu


*2 su bardağı su


Tarif:


1-Ayvaları ortadan ikiye kesin, dış kabuğunu soyup ayvaları limonlu suya koyup kararmaması için bekletin.


2-Tüm ayvaları limonlu sudan çıkarıp, tencereye dizin.


3-Ayvaların üzerine toz şekeri serpin.


4-Tarçın ve karanfili de ekledikten sonra 2 su bardağı suyu ekleyip kapağını kapatın ve Arçelik Ankastre Ocak'ta orta ateşte pişmeye bırakın.


5-Ayvalar köpüklenerek kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve ayvalar yumuşayana kadar pişirin.


6-Pişirdiğiniz su jöle kıvamını alıp, ayvalar kırmızı renk olunca Arçelik Ankastre Ocak'tan alın ve soğumaya bırakın.


7-Afiyet olsun!


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Arçelik A.Ş., Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:41 
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