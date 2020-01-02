Tarçınlı Ayva Tatlısı

Malzemeler:



*6 adet ayva



*2 çay bardağı şeker



*2 adet çubuk tarçın



*2 adet karanfil



*Yarım limon suyu



*2 su bardağı su



Tarif:



1-Ayvaları ortadan ikiye kesin, dış kabuğunu soyup ayvaları limonlu suya koyup kararmaması için bekletin.



2-Tüm ayvaları limonlu sudan çıkarıp, tencereye dizin.



3-Ayvaların üzerine toz şekeri serpin.



4-Tarçın ve karanfili de ekledikten sonra 2 su bardağı suyu ekleyip kapağını kapatın ve Arçelik Ankastre Ocak'ta orta ateşte pişmeye bırakın.



5-Ayvalar köpüklenerek kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve ayvalar yumuşayana kadar pişirin.



6-Pişirdiğiniz su jöle kıvamını alıp, ayvalar kırmızı renk olunca Arçelik Ankastre Ocak'tan alın ve soğumaya bırakın.



7-Afiyet olsun!



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