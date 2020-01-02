Tarçınlı Ayva Tatlısı

Malzemeler:
*6 adet ayva
*2 çay bardağı şeker
*2 adet çubuk tarçın
*2 adet karanfil
*Yarım limon suyu
*2 su bardağı su
Tarif:
1-Ayvaları ortadan ikiye kesin, dış kabuğunu soyup ayvaları limonlu suya koyup kararmaması için bekletin.
2-Tüm ayvaları limonlu sudan çıkarıp, tencereye dizin.
3-Ayvaların üzerine toz şekeri serpin.
4-Tarçın ve karanfili de ekledikten sonra 2 su bardağı suyu ekleyip kapağını kapatın ve Arçelik Ankastre Ocak'ta orta ateşte pişmeye bırakın.
5-Ayvalar köpüklenerek kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve ayvalar yumuşayana kadar pişirin.
6-Pişirdiğiniz su jöle kıvamını alıp, ayvalar kırmızı renk olunca Arçelik Ankastre Ocak'tan alın ve soğumaya bırakın.
7-Afiyet olsun!
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