Son Dakika Haberleri: Tarçınlı Çörek Tarifi
Son Dakika Magazin Tarçınlı Çörek Tarifi

Tarçınlı Çörek Tarifi

6 saat önce

Malzemeler: *3 su bardağı un*1 paket maya*2 yemek kaşığı esmer şeker*1 çay kaşığı tuz*2 adet yumurta*1 su bardağı süt*4 yemek kaşığı tereyağıİçi için;*5 yemek kaşığı tereyağı*1 yemek kaşığı tarçın*1/2 bardak esmer şekerÜzeri için;

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Malzemeler:


*3 su bardağı un


*1 paket maya


*2 yemek kaşığı esmer şeker


*1 çay kaşığı tuz


*2 adet yumurta


*1 su bardağı süt


*4 yemek kaşığı tereyağı


İçi için;


*5 yemek kaşığı tereyağı


*1 yemek kaşığı tarçın


*1/2 bardak esmer şeker


Üzeri için;


*2 yemek kaşığı susam


Tarif:


Un, maya, şeker, tuz, yumurta, süt ve yağı Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde karıştırıp yoğurun.

Hazırladığınız hamuru 1 saat kadar oda sıcaklığında dinlendirin.

Isıtılmış tereyağı, tarçın ve esmer şekeri bir kasede iyice karıştırın.

Hamuru unladığınız tezgahta büyük bir dikdörtgen olacak şekilde açın.

Üzerine tarçınlı karışımı sürüp rulo yapın.

2 parmak kalınlığında dilimler kesin ve muffin kağıdı yerleştirdiğiniz muffin kalıbına çörekleri dizin.

Dizdiğiniz çöreklerin üzerini kapatın ve tekrar mayalanması için bekletin.

Ardından çörekleri yerleştirdiğiniz muffinleri Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.

Şişen çörekleri Arçelik Ankastre Fırın'da 180 derecede 15-20 dakika pişirin.

Çöreklerin üzerine susam serpip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!


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Arçelik A.Ş., Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:45 
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