TAREKS'e beyan edilen bilgilerden kullanıcı ile firma müşterek sorumlu oldu

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'ne (TAREKS) beyan edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı ile firma müştereken sorumlu hale getirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TAREKS'e beyan edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı ile firma müştereken sorumlu oldu. Aksi bir durumun tespiti halinde, aykırı işlem yapan kullanıcı ve firmaya, fiilin ağırlığına göre müeyyide uygulanacak.

Denetim birimleri, Bakanlığın bölge müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu ticaret denetmenleri şube müdürlükleri ve ticaret denetmenleri servisleri olarak belirlendi.

Firma tanımlamasında imza sirkülerinde ibaresi sicil tasdiknamesinde olarak, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler ibaresi belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olan olarak değiştirildi.