TARGARYEN? KARAKTERİNE BENZETİLEN BAŞKAN VEKİLİ SOSYAL MEDYADAKİ O AKIŞ BİZİ ŞAŞIRTTI - Son Dakika
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TARGARYEN? KARAKTERİNE BENZETİLEN BAŞKAN VEKİLİ SOSYAL MEDYADAKİ O AKIŞ BİZİ ŞAŞIRTTI

31.01.2023 15:23

GAME of Thrones dizisinin 'Daenerys Targaryen' karakterine benzerliğiyle sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ilginin kentin tanıtımı için önemli olduğunu ifade ederek, 'Takipçiler artarken 'Neler oluyor' diye biz de düşündük.

GAME of Thrones dizisinin 'Daenerys Targaryen' karakterine benzerliğiyle sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ilginin kentin tanıtımı için önemli olduğunu ifade ederek, 'Takipçiler artarken 'Neler oluyor' diye biz de düşündük. Bir sürü internet fenomeninin paylaşması ya da sosyal medyadaki o akış bizi çok şaşırttı. Bilecik gibi güzel bir ilimizin tanıtılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum? dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumartesini günü çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e gitti. İmamoğlu'na tüm gün süren gezi ve ziyaretlerinde Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da eşlik etti. Subaşı, soğuk hava nedeniyle kent merkezindeki programlarda manto giydi. Subaşı'nın Ekrem İmamoğlu'nun yanında durduğu sırada siyah mantosuyla çekilen fotoğraflar ise Game of Thrones dizisinin 'Daenerys Targaryen' karakterine benzerliğiyle nedeniyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Bulgaristan'dan 1989 yılında göçle birlikte Türkiye'ye geldiğini anlatan evli ve 1 çocuk annesi Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, asıl mesleğinin mimarlık olduğunu, 4 yıl kadar kendi ofisi bulunduğunu, ardından ise siyasete girdiğini belirtti.

Sosyal medyada gündem olan fotoğrafın hikayesini anlatan Subaşı, şunları söyledi

'Sayın İmamoğlu Bilecik'e halkın esnafı projesi için geldi biz onu ağırlarken orada çekilen fotoğraf bizim sosyal medya hesabımıza Twitter'ımızda paylaşıldı. Ardından retweetler çok fazla çoğaldı, dikkat çekti. Sanıyorum belki genç olmam, belki mimar olmam, belki farklı bir tarz oluşturmam ve aynı zamanda tabii ki Sayın İmamoğlu'nu ziyaret ettiği bir belediye olarak dikkat çektiğini düşünüyorum. Birçok ünlü yorumda bulunmuş, aynı zamanda kadın platformları da inanılmaz desteklemiş burada aynı zamanda teşekkür ediyorum. Çok esprili yorumlar vardı. Hepsi birbirinden ayrı güzeldi ama 'Ejderhalarınıza çakar taktırdınız mı' cümleleri bence çok yaratıcıydı. Bir de Haluk Levent'in paylaşımına güldüm.?

'BİLECİK'İN TANITIMINA KATKI SAĞLADI'

Sosyal medyada bir anda takipçi sayısının arttığını ve bunun kentin tanıtımı için önemli olduğunu ifade eden Subaşı, 'Takipçiler artarken 'neler oluyor' diye biz de düşündük. Bir sürü internet fenomeninin paylaşması ya da sosyal medyadaki o akış bizi çok şaşırttı. Bu tanıtım aslında bir yandan çok güzel oldu. Çünkü Bilecik gibi güzel bir ilimizin tanıtılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yaptığımız güzel işleri kadın politikaları ile ilgili yürüttüğümüz bütün çocukları kapsadığımız projeleri de böylece halkımıza gösterme imkanı aslında bize sundu. Bu anlamda inanılmaz kıymetli bir tanıtım? diye konuştu.

Dizinin sloganıyla ilgili yaptığı paylaşımla ilgili de konuşan Subaşı, 'Winter is coming paylaşımı aslında daha esprili dil ile teşekkür mesajı yayınlamak istedik. Alışılmış bir siyasetin yanı sıra artık genç, yeni nesil bir siyaset var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Artık herkes daha özgür, daha kalıplardan çıkmış olması lazım ve günümüz çağına uyumlanmış siyasetçileri hepimiz görmek istiyoruz. Yorumlarda da gördüğümüz gibi tabii ki o yüzden böyle bir paylaşım yaptık. O da çok güzel tepkileri yol açtı' dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel TARGARYEN? KARAKTERİNE BENZETİLEN BAŞKAN VEKİLİ SOSYAL MEDYADAKİ O AKIŞ BİZİ ŞAŞIRTTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TARGARYEN? KARAKTERİNE BENZETİLEN BAŞKAN VEKİLİ SOSYAL MEDYADAKİ O AKIŞ BİZİ ŞAŞIRTTI - Son Dakika
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