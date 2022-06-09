Tarhan Erdem, Cumartesi Günü İstanbul'da Toprağa Verilecek

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden eski CHP Genel Sekreteri, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu Tarhan Erdem (89) cumartesi günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Tarhan Erdem'in cenaze töreni ile ilgili duyuruyu, kurucusu olduğu Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi yaptı. Konda'nın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Tarhan Erdem'in cenaze töreni 11 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş ilçesindeki Bebek Camisi'nde yapılacak. Erdem, öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇİÇEK YA DA ÇELENK GÖNDERİLMEMESİ İSTENDİ

Duyuruda, "Cenaze merasimine çiçek ya da çelenk gönderilmemesi, uygun gördüğünüz bir sivil toplum örgütüne bağış yapılması rica olunur" denildi.

TARHAN ERDEM KİMDİR?

1959 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Fakültesi'den mezun olan Tarhan Erdem, 1959- 1995 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları, Milli Savunma Bakanlığı Altyapı Tesisleri, Şişecam topluluğuna bağlı Cam Elyaf Sanayi A.Ş, Doğan Holding gibi farklı kurumlarda ve kuruluşlarda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük görevlerinde bulundu. Erdem, 1987 yılında Konda Araştırma ve Danışmanlık şirketini kurdu. Milliyet ve Radikal gazetelerinde köşe yazıları yazan Erdem, 1953 yılında CHP'ye kaydoldu.

Belde yöneticiliğinden genel sekreterliğine kadar hemen hemen bütün kademelerde çalıştı. Erdem, 1977 yılında İstanbul milletvekili seçildi. Bülent Ecevit'in 1977 yılında kurduğu hükümette Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev aldı. Eski ANAP İzmir Milletvekili ve eski TBMM Başkanı İsmet Kaya Erdem'in de kardeşi olan Tarhan Erdem, evli ve 2 çocuk babasıydı.