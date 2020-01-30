Tarhan: "Halktan gelen istek ve şikayetleri en kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarhan: 'Halktan gelen istek ve şikayetleri en kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz' - Son Dakika

Tarhan: "Halktan gelen istek ve şikayetleri en kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz"

6 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tarhan:

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Gerçekleştirilen hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Tarhan, görüş ve önerileri de not etti. Geride kalan 6 yıllık süreçte halk günleri, esnaf ve ev ziyaretleri ile vatandaşlara buluştuğunu ifade eden Tarhan, "Bugün vatandaşlarımıza takvimimizi dağıttık. Aynı zamanda sohbet ederek görüş ve önerilerini de aldık. Özellikle işlerinden dolayı belediyeye gelemeyen esnaf ve vatandaşlarımızla buluşma şansını yakaladık. Çok güzel fikir ve öneriler aldık" dedi.


İletilen dilek ve şikayetlerle bizzat ilgilenerek çözüm için talimat verdiğini aktaran Tarhan, "Belediye olarak yapılması gereken rutin görevlerimizi arttırarak sürdürmekteyiz. Halkımızdan gelen istek ve şikayetler sayesinde bizler en kısa sürede sorunu tespit edip çözüme kavuşturmaktayız. Vatandaşlarımız her salı belediyemize gelip, bizzat benimle görüşüp sorunlarını anlatabildiği gibi, evinden, iş yerinden, cep telefonlarından, sosyal medya üzerinden, internet erişiminin olduğu her yerden belediyenin sitesine girip, başkana mesaj butonunu tıklayarak tüm istek ve şikayetlerini bildirebilirler. Biz bununla da yetinmiyoruz, ulaşamadığımız her vatandaşımızın ayağına giderek görüşlerini dinliyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
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