Son Dakika Haberleri: Tarhan: "İnandık ve Beraber Başardık"

Tarhan: "İnandık ve Beraber Başardık"

57 dakika önce

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde bir önceki seçimde aldığı oy oranının 20 bin daha fazlasını alarak büyük bir başarıya imza attı.

Tarhan:
Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde bir önceki seçimde aldığı oy oranının 20 bin daha fazlasını alarak büyük bir başarıya imza attı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak ittifaksız seçime giren Başkan Tarhan, en yakın rakibine büyük bir üstünlük sağlayarak yüzde 56.65 oy aldı. 2014 seçimlerinde 42 bin 141 oy alan Tarhan, 31 Mart 2019'da bu oyunu 62 bin 504'e çıkardı. Kendisine gösterilen ilgiye teşekkürlerini ileten Tarhan, 5 yılda hayata geçirdikleri projelerin vatandaşların kararın da etkili olduğunu, halkçı belediyecilik anlayışının seçim sonucuna etki ettiğini söyledi. Mezitli için karar alırken sandık koyarak, anketler yaparak ve halk günlerinde fikirlerini alarak hizmetlerini şekillendirdiklerine vurgu yapan Tarhan, "Martın sonundaki baharı birlikte müjdelemiştik, inandık ve beraber başardık. Halkımızın güven duygusuna layık olacağız. Bir 5 yıl daha Mezitlimizi birlikte yöneteceğiz" dedi.

5 yıl önce ne söz verdilerse daha fazlasını yapmak için vatandaşın karşısına çıktıklarını söyleyen Tarhan, "Sözlerimiz bugün gerçek, mutluluk devam edecek' diyerek başladığımız seçim sürecinde büyük katkıları için, partimizin her kademesinde görev alan arkadaşlarıma, belediye çalışanlarımıza, aday adayı arkadaşlarıma, belediye meclis üyelerimize, tüm siyasi partilerin değerli yönetici ve üyelerine, emniyet güçlerimize, basın emekçisi dostlarımıza ve tabi ki Mezitlimizin Atatürkçü, Cumhuriyetçi aydın halkına, özellikle gücümüze güç katan çağdaş kadınlarımıza en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Yine ulusal bayramlarımızda coşkumuzu birlikte yaşayacağız, festivallerde şarkılar söyleyeceğiz, çocuklarımızla şenlikler yapacağız. Halkımız belediyesinden memnun, Mezitli'de yaşamaktan da mutlu olacak" şeklinde konuştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:53 Kaynak: İHA

Mersin, Mezitli, Güncel
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