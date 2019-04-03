Son Dakika Haberleri: Tarhan Mazbatasını Aldı

Tarhan Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Mezitli Belediye Başkanlığı'na seçilen Neşet Tarhan, mazbatasını aldı.

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Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Mezitli Belediye Başkanlığı'na seçilen Neşet Tarhan, mazbatasını aldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, mazbatasını alarak ikinci dönemine resmen başladı. Beraberinde eşi Sembol Tarhan, CHP PM Üyesi Fatma Güner, İl Başkanı Adil Aktay, İlçe Başkanı Bayram Yıldırım ve bir grup partili ile birlikte Mersin Adliyesi'ndeki seçim kuruluna giden Tarhan, mazbatasını Mezitli İlçe Seçim Kurulu Başkanı Süleyman Bal'dan aldı. Seçim sonuçlarının Mezitli'ye, Mersin'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Tarhan, "Gayet güzel bir süreç geçirdik. Hiçbir olumsuzluğa izin vermeden sağduyulu biçimde hareket ederek hiç bir kuşkuya yer vermeden süreci tamamlamışlardır. Halkın güveniyle buralara geldik. Ben kendilerinin canla başla çalışmalarına burada tanık oldum. Bu çalışmanın tüm Türkiye'ye örnek olması en büyük dileğimiz. Ben bu süreçte gecesini gündüzüne katarak yanımda olan değerli partililerimize, gönüllü çalışanlarımıza vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Tarhan, daha sonra aynı binada mazbatasını alan Yenişehir Belediye başkanı Abdullah Özyiğit için düzenlenen törene katıldı. Törenin ardından CHP İl Başkanlığı tarafından Mersin Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene katılan Tarhan, Atatürk Anıtına çelenk koydu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:03 Kaynak: İHA

Mersin, Neşet Tarhan, Mezitli, Politika
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