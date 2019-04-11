Tarhan: "Muhtarlarımızla İkinci Belediye Meclisi Gibi Çalışacağız"

Mezitli
Belediye Başkanı Neşet Tarhan
, ilçedeki 40 mahalle muhtarı ile toplantı yaparak, önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Tarhan, ikinci bir belediye meclisi gibi muhtarlarla bir araya gelerek gündemi belirleyeceklerini söyledi.
Mezitli Belediye Meclisi Salonunda gerçekleşen toplantıya, mahalle muhtarlarının yanı sıra belediye birim müdürleri de katıldı. Önceki gün yaşanan dolu felaketinin de görüşüldüğü toplantıya davet edilen uzman, dolu zararının önlenmesi için yapılması gereken acil eylem planı hakkında bilgi verdi.
Toplantıda konuşan Başkan Tarhan, Mezitli muhtarlarının birlikte hareket etmesinin örnek oluşturduğunu söyledi. Geride kalan 5 yılda tüm muhtarlarla uyum içerisinde bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Tarhan, "Aldığımız kararlarda muhtarlarla fikir birliği içerisinde olduk. Nereye ne kadar asfalt ayrılacağını muhtarlarımızla mutabık kalarak kararlaştırdık. Böyle olunca hiç kimse az verildi, çok verildi tartışmasına girmedi" dedi.
Önümüzdeki dönem için belirli aralıklarla muhtarlarla toplantı yapılacağı bilgisini veren Tarhan, "Adeta ikinci bir belediye meclisi gibi muhtarlarımızla bir araya gelerek, gündeme yönelik toplantılar yapacağız. İlk toplantımızın konusu önceki gün yaşadığımız dolu felaketi sonrasında yapılması gereken acil eylem planının belirlenmesi oldu. Gerek Tarım İlçe Müdürlüğünden gelen veriler gerekse toplantımıza katılan uzmanımızın verdiği bilgiler hakkında fikir alışverişi yaptık. Ayrıca, muhtarların belediyemizle uyum içerisinde görevlerini daha iyi yapabilmesi için yapılması gerekenleri konuştuk" diye konuştu. - MERSİN