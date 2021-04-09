Tarhan: "Sanayinin taşınacağı yeri önce esnaf kabul etmeli" - Son Dakika

Tarhan: "Sanayinin taşınacağı yeri önce esnaf kabul etmeli"

09.04.2021 11:23
Tarhan:

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yeni kurulacak sanayi sitesinin esnafın ihtiyacını karşılaması gerektiğini belirterek, "Sanayi sitesinin yeri, buradaki esnafın da kabul edebileceği bir yer olması lazım. Esnaf ve vatandaşlar gönül rahatlığı ile ulaşabilsin istedik" dedi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yeni kurulacak sanayi sitesinin esnafın ihtiyacını karşılaması gerektiğini belirterek, "Sanayi sitesinin yeri, buradaki esnafın da kabul edebileceği bir yer olması lazım. Esnaf ve vatandaşlar gönül rahatlığı ile ulaşabilsin istedik" dedi.

Mezitli Sanayi Sitesi esnafları gerçekleştirdikleri yönetim kurulu toplantısı sonrası Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret etti. Başkan Tarhan'ın her daim yanlarında olduklarını dile getiren Mezitli Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kocaoğlu, "Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan her zaman arkamızda durmuş ve en büyük gücümüz olmuştur. Sanayi sitesinin taşınmasıyla ilgili konuda da bizlere destek olacağından ve yanımızda yer alacağından hiçbir kuşkumuz yok. Genel kurulumuzun ardından ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunmak istedik. Bugüne kadar yanımızda yer alması ve bundan sonraki vereceği desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

"Esnaf taşınacaksa hakları mutlaka korunmalı"

Sanayi sitesinin taşınmasıyla ilgili süreci aktaran Başkan Tarhan ise kent merkezinin yoğunlaştığı bölgede sanayi sitesinin kötü görüntü oluşturması sebebiyle başta esnaflar olmak üzere farklı kesimlerle taşınması yönünde bir anlayışın hakim olduğunu dile getirdi. Bu yaklaşım üzerine Mezitli Belediye Meclisinde farklı partilere mensup tüm üyelerin oybirliği ile Sanayi Sitesinin taşınması yönünde karar alındığını hatırlatan Tarhan, "Kent gelişiyor, belediye burada kaymakamlık burada, modern bir kent meydanı planlarken buranın yanı başında sanayi olması görüntüleri hoş değildi. Burada şehrin ortasında kaldı. Belediye meclisimizde oy birliği ile karar alarak Sanayi Sitesinin taşınması yönünde karar aldık. Ama bu kararı alırken dört önemli konuya da parmak bastık. Mezitli'de bulunan sanayi sitesi esnafının tüm haklarının korunmasını ilk sıraya koyduk. Yani yeni sanayi kurulurken şart koştuğumuz öncelik bir kısmı başka yerden gelecek buradaki sanayi esnafını zor duruma düşürecek yapılanma ve oluşum ortaya çıkmasın istedik. O zamanlar bu amaçla kurulan kooperatife de bu yönde esnafın korunması gerektiğini söyledik" diye konuştu.

Yeni kurulacak yerin bu sanayi esnafının ihtiyacını karşılaması gerektiğine parmak basan Tarhan, "Yeni yapılacak sanayi sitesinin yeri, buradaki esnafın da kabul edebileceği bir yer olması lazım. Torosların her hangi bir yerinde ulaşımı zor bir yer olsun demek mümkün değil. Esnaf ve vatandaşlar gönül rahatlığı ile ulaşabilsin istedik. Ama yer seçimi maalesef o kadar da kolay değil. Zeytinlik olan yerlere hiçbir şey yapamıyorsunuz. Orman alanını ve ekonomik olması bakımından özel şahısların arazilerini de dışarı çıkarınca iki yer kalıyor. Birincisi hazine arazisi, ikincisi orman vasfını yitirmiş arazi olması gerekiyor. Toprak kurulunun orası tarımsal arazi değil demesi gerekiyor. Onunla da bitmiyor altyapı problemlerinin çözülmesi de başlıca konulardan birisi" şeklinde konuştu. - MERSİN

Tarhan: Sanayinin taşınacağı yeri önce esnaf kabul etmeli
Tarhan: Sanayinin taşınacağı yeri önce esnaf kabul etmeli

Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarhan: 'Sanayinin taşınacağı yeri önce esnaf kabul etmeli' - Son Dakika Ekonomi


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