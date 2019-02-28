Tarhana Çorbasını Bir de Böyle Deneyin | Acayip Tarifler
1 saat önce
Selam güzel insanlarBugün soframda #tarhana çorbası var. Hemen hemen her evde tarhana çorbası pişer. Her yörenin de kendine has bir tarhana çeşidi vardır.
Selam güzel insanlar
Bugün soframda #tarhana
çorbası var. Hemen hemen her evde tarhana çorbası pişer. Her yörenin de kendine has bir tarhana çeşidi vardır. Ben geçtiğimiz dönemlerde tarhanayı nasıl yapıp kuruttuğumu paylaşmıştım ama nasıl pişirdiğimi paylaşmak bugüne kısmet oldu. Çoğu kişi tarhanayı ıslatarak yapar. Ama kavurarak yaptığınızda ortaya çıkan aromayı bilseniz bir daha ıslatarak yapmazsınız. Amacımız lezzetli yemekse doğru adrestesiniz ??
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:15 Kaynak: Youtube
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