Tarhana, Çubuklu kadınlar için gelir kapısı oldu - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınların kışa hazırlık için el birliğiyle ürettikleri tarhana, ek gelir kapısı oldu.

Bahçelerinde yetişen domates, biber, maydanoz, soğan, sarımsak gibi sebzeleri, yağlı yoğurt, süzme soğurt ve unla karıştıran kadınlar, hamur kıvamına gelen ürünü bir hafta mayalayarak kurumaya bırakıyor.

Ovarak veya değirmende öğütülerek elekten geçirilen tarhananın üretimi ekim ayı boyunca devam ediyor.

Ananesinden ve annesinden öğrendiği tahrana yapımını sürdürdüklerini söyleyen Perihan Reçber, AA muhabirine, kış aylarında sofralarının vazgeçilmez ürünü tarhananın üretim sürecinin uzun ve zahmetli olduğunu belirtti.

Tarhananın birkaç kadının bir araya gelerek üretebildiği bir ürün olduğunu anlatan Reçber, şöyle konuştu:

"Son yıllarda ev yapımı ürünlere olan talep arttı. Her geçen yıl bizden tarhana isteği yükseliyor. Özellikle bu yıl çok sipariş aldık. Artık üretimimizi yalnız kendi ihtiyaçlarımızı gözeterek değil, gelen siparişleri de hesap ederek yapıyoruz. Bu nedenle de yetiştirmekte zorlanıyoruz" diye konuştu.