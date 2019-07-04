Tarih belli oldu: Avusturya 29 Eylül'de sandık başında

AVUSTURYA'da seçmenler, yeni hükümeti belirlemek üzere 29 Eylül 2019 'da sandığa gidecek.

AVUSTURYA'da seçmenler, yeni hükümeti belirlemek üzere 29 Eylül 2019 'da sandığa gidecek. Meclis genel kurulundaki görüşmede bütün partilerin oy birliği ile kabul edilen tarihte 6 milyon 400 binin üzerinde seçmen, yaklaşık iki yılın ardından tekrar sandığa giderek yeni meclis ve hükümet üyelerini belirleyecek.



HÜKÜMETİ DÜŞÜREN SÜREÇ



Avusturya'da 2017'de yapılan genel seçimler sonucunda merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti kurdu. Aşırı sağcı partinin eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin mayıs ayında bir Rus yatırımcıyla 'partilerinin desteklenmesi durumunda devlet ihaleleri ile birlikte ülkenin en çok satan bulvar gazetesine ait hisselerin Ruslara satılmasına yardımcı olunacağı'nı içeren görüşmelerin yer aldığı görüntü kayıtlarının medyada yer alması, hükümetin sonunu getirmişti.

Haber Yayın Tarihi :

Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu"na idari işlem başlatıldı

Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı

AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama

Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı: Belediyemizin bir inanç masası olacak