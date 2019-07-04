Son Dakika Haberleri: Tarih belli oldu: Avusturya 29 Eylül'de sandık başında
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Tarih belli oldu: Avusturya 29 Eylül'de sandık başında

7 dakika önce

AVUSTURYA'da seçmenler, yeni hükümeti belirlemek üzere 29 Eylül 2019 'da sandığa gidecek.

Tarih belli oldu: Avusturya 29 Eylül'de sandık başında, System.String[]
AVUSTURYA'da seçmenler, yeni hükümeti belirlemek üzere 29 Eylül 2019 'da sandığa gidecek. Meclis genel kurulundaki görüşmede bütün partilerin oy birliği ile kabul edilen tarihte 6 milyon 400 binin üzerinde seçmen, yaklaşık iki yılın ardından tekrar sandığa giderek yeni meclis ve hükümet üyelerini belirleyecek.

HÜKÜMETİ DÜŞÜREN SÜREÇ

Avusturya'da 2017'de yapılan genel seçimler sonucunda merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti kurdu. Aşırı sağcı partinin eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin mayıs ayında bir Rus yatırımcıyla 'partilerinin desteklenmesi durumunda devlet ihaleleri ile birlikte ülkenin en çok satan bulvar gazetesine ait hisselerin Ruslara satılmasına yardımcı olunacağı'nı içeren görüşmelerin yer aldığı görüntü kayıtlarının medyada yer alması, hükümetin sonunu getirmişti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:47 
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