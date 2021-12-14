Tarih Bölümü Öğrencileri Miryakefalon Savaş Alanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Tarih Bölümü Öğrencileri Miryakefalon Savaş Alanı'nı Ziyaret Etti

14.12.2021 18:14
Tarih Bölümü Öğrencileri Miryakefalon Savaş Alanı'nı Ziyaret Etti

Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Balık nezaretinde gerçekleştirilen geziye Tarih Bölümü ikinci sınıf öğrencileri ve bölüm hocaları katıldı.

Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Balık nezaretinde gerçekleştirilen geziye Tarih Bölümü ikinci sınıf öğrencileri ve bölüm hocaları katıldı.

Gezi çerçevesinde ayrıca, Baklan Hüsameddin Gazi Türbesi ve Çivril Kufi Vadisinde incelemelerde bulunuldu. Öğrencilere Miryokefalon Savaşı sırasında yaşanan önemli olaylar savaş alanında anlatılmış ve bilgilerinin pekişmesi sağlandı.

Gezi sırasında öğrencilere Baklan Belediyesi ve Çivril Belediyesi tarafından yemek ikramı yapıldı.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Tarih Bölümü Öğrencileri Miryakefalon Savaş Alanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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