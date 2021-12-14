Gezi çerçevesinde ayrıca, Baklan Hüsameddin Gazi Türbesi ve Çivril Kufi Vadisinde incelemelerde bulunuldu. Öğrencilere Miryokefalon Savaşı sırasında yaşanan önemli olaylar savaş alanında anlatılmış ve bilgilerinin pekişmesi sağlandı.

Kaynak: Habermetre

Pamukkale Üniversitesi, Savaş, Gazi, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › Tarih Bölümü Öğrencileri Miryakefalon Savaş Alanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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