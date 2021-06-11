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Tarih boyunca şifa dağıtan Hüdai Kaplıcaları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika

Tarih boyunca şifa dağıtan Hüdai Kaplıcaları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

11.06.2021 19:32

Tarih boyunca şifa dağıtan Hüdai Kaplıcaları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı -Dertlerden kurtaran 'Salut' yani Hüdai Kaplıcaları tarih boyunca şifa merkezi oldu Kaplıcada yakında zamanda Geleneksel Tıp Uygulamaları Merkezi de hizmet verecek Tarih boyunca şifalı sularıyla ün...

Tarih boyunca şifa dağıtan Hüdai Kaplıcaları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

-Dertlerden kurtaran 'Salut' yani Hüdai Kaplıcaları tarih boyunca şifa merkezi oldu

Kaplıcada yakında zamanda Geleneksel Tıp Uygulamaları Merkezi de hizmet verecek

AFYONKARAHİSAR - Tarih boyunca şifalı sularıyla ün salan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başlarken, aynı zamanda Sandıklı Belediyesi tarafından yaptırılan 'Geleneksel Tıp Uygulamaları Merkezi'nin de ilerleyen dönemlerde hizmete girmesi ile alternatif tıp alanında da çığır açmaya hazırlanıyor.

Termal suların iyi geldiği hastalıklar

Tarih boyunca her dönem ve medeniyette suları ile şifa dağıtan Hüdai Kaplıcaları uzun süren pandemi sonrasında tekrardan ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bölgede termal su yer altından yaklaşık 72 derece sıcaklıkta çıkarılıyor. Suların romatizma, romatoit, iltihaplı hastalıklar, eklem rahatsızlıkları, bağırsak, böbrek, cilt ve deri hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Tesiste kadın-erkek ayrı olmak üzere kardelen çamur banyoları, kür merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzları, çeşitli termal sular, 24 adet saatlik orkide aile banyoları ile hizmet veriyor.

Tesiste çok yakında alternatif tıpta olacak

Kaplıcan Sandıklı Belediyesi tarafından yapımına başlanılan ve büyük bir kısmı tamamlanan 'Geleneksel Tıp Uygulamaları Merkezi'nin de ileryen günlerde hizmete girmesi bekleniyor. Merkezde, doktor balık tedavisi, hacamat tedavisi, kupa tedavisi, sülük tedavisi, tuz odaları ve çamur banyolarından oluşan odaları olacak.

Tarihte Hüdai Kaplıcaları

Sandıklı ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Hüdai Kaplıcaları'nın Frigler döneminden beri şifa merkezi olarak tanımlandığı bilinmekte. Frig'lerden bu yana şifa dağıtan kaplıca çamur banyolarıyla ünlenmiş, su banyosu ve içmeleri, doğal saunaları, belgeli tesisleri, apart villaları ve sosyal tesisleriyle bir kaplıca kolonisidir. İlk Hristiyanlık devrinde Hieropolis (Koçhisar), Başpiskoposu Sen Mişel hastaları kaplıcada tedavi ederek ününü kanıtlamış, bundan dolayı Hiepolis mukaddes şehir sayılmıştır. Sir W. M. Ramsey 1881'de yazdığı 'Küçük Asya'nın Tarihi ve Coğrafyası' isimli kitabında, Frigya arazisi içinde bulunduğunu söylediği Sandıklı için Pentapolis ismini kullanmakta ve bu alanda Otrans (Çarhisar), Brouzos (Karasandıklı), Stektorion (Emirhisar), Hierepolis (Koçhisar) ve Eukarjis adında beş kasabanın bulunduğunu belirtmektedir. Hatta Hazreti İsa'nın on iki havarisinden biri olan Paulus'un bu yörede piskoposluk yapmış olduğunu da sözlerine eklemektedir.

Bölge Frigler'de 'Şifalı Frigya' olarak adlandırılıyor

Frigler döneminde ve daha sonraları da kaplıcalardan dolayı Şifalı Frigya (Frigya Salutaris) denilmişti Latince, dertlerden kurtulma anlamına gelen 'Salut' sözcüğü yerine bugün 'Allah korusun ve şifa versin' anlamına gelen Hüdai kullanılmaktadır. Halen eski dönemlere ait havuzlar misafirlerimizin ilgi odakları olmaktadır.

Tarih boyunca şifa dağıtan Hüdai Kaplıcaları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Tarih boyunca şifa dağıtan Hüdai Kaplıcaları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Tarih boyunca şifa dağıtan Hüdai Kaplıcaları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Tarih boyunca şifa dağıtan Hüdai Kaplıcaları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Sandıklı Belediyesi, Karahisar, Frigler, Termal, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tarih boyunca şifa dağıtan Hüdai Kaplıcaları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika


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