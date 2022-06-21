"Tarih Boyunca Vezirköprü" kitabı tanıtıldı - Son Dakika
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"Tarih Boyunca Vezirköprü" kitabı tanıtıldı

21.06.2022 19:21
"Tarih Boyunca Vezirköprü" kitabı tanıtıldı

Vezirköprü ilçesinin tarihini anlatan "Tarih Boyunca Vezirköprü" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Vezirköprü ilçesinin tarihini anlatan "Tarih Boyunca Vezirköprü" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediyesi öncülüğünde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğiyle derlenen "Tarih Boyunca Vezirköprü" kitabının tanıtımı amacıyla Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde program düzenlenendi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, kültürel, uzun vadede yeni nesle kalabilecek çalışmaların hepsinin bilimsel değeri bulunduğunu söyledi.

Çalıştıkları yerlerin tarihini, sosyolojisini, coğrafi şartlarını bilmekte yükümlü olduklarını vurgulayan Dağlı, "Samsun'daki doğal afetleri bilmezsek veya riskleri algılayamazsak, doğal afet olduğu zaman 'Bu da nereden çıktı' demek gibi durumla karşı karşıya geliriz ancak 1943'teki Ladik depremini bilirsek, özellikle yukarı ilçelerimizin deprem bölgesi olduğunu zaten biliriz. Bu bilgiler bizim için önemlidir." dedi.

Daha önce kitabı dijital ortamda gördüğünü ve inceleme fırsatı bulduğunu anlatan Dağlı, kapsamlı bir kitap ortaya çıktığını kaydetti.

Kitabının yazarı OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu da kitap hakkında bilgi vererek, "Şehrin tarihi genel olarak ele alındı ancak bugün bizim yaptığımız çalışmada alan biraz daraltıldığı zaman o şehrin tarihiyle ilgili meseleler daha ayrıntılı olarak ele alınmaya başlandı. Bu kitapta da göreceksiniz, büyük bir bilgi birikimi ortaya çıktı." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Tellioğlu ile Prof. Dr. Rıza Karagöz, Prof. Dr. Nedim İpek ve Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Kara, Vezirköprü tarihi hakkında sunum yaptı.

Programın ardından katılımcılara, "Tarih Boyunca Vezirköprü" kitabı hediye edildi.

YORUMLAR
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Vali Dağlı: 'Çalıştığımız illerin tarihini bilmekte yükümlüyüz' Vali Dağlı: 'Çalıştığımız illerin tarihini bilmekte yükümlüyüz'
Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Zülkif Dağlı, Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Tarih Boyunca Vezirköprü' kitabı tanıtıldı - Son Dakika

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