Tarih dersini tarihi mekanlara taşıdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarih dersini tarihi mekanlara taşıdılar - Son Dakika

Tarih dersini tarihi mekanlara taşıdılar

6 saat önce

Bilecik'teki lise öğrencileri, tarih derslerini tarihi mekanlarda öğreniyor.

Tarih dersini tarihi mekanlara taşıdılar, System.String[]

Bilecik'teki lise öğrencileri, tarih derslerini tarihi mekanlarda öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan "okul dışı öğrenme ortamları" başlığı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen çalışmalar kapsamında tarihi mekanları dersliğe dönüştüren liseliler, dersi ilgiyle takip ediyor.

Bu kapsamda, Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri, tarih dersini "kuruluşun ve kurtuluşun şehri" olarak bilinen kentteki Ertuğrulgazi ve Dursun Fakıh türbelerinde işledi. 520 öğrencinin yer aldığı tarih dersinde okulun son sınıf öğrencileri, tarihi alanları öğrenci arkadaşlarına tanıtarak Osmanlı tarihi hakkında sunum yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde ildeki tarihin mekanların öğrencilerin dersliği haline geldiğini söyledi.

Öğrencilerin okul dışındaki atölye çalışmalarına meraklı olduğunu anlatan Çelik, şunları belirtti:

"Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Bilecik'i doğal bir tasarım atölyesi olarak görüyoruz. İlimizde bulunan Şeyh Edebali Türbesi, Ertuğrulgazi ve Dursun Fakıh türbeleri, Kurtuluş Savaşı'nın izleri, Metristepe ve Kuyulu Mescit ile bu bölge doğal bir tarih atölyesi oluyor. Çocuklarımızın doğal ortamda geçmişini öğrenmeleri için projeler üretiyoruz. Mart ayı itibarıyla uygulamaya geçtik."

Çelik, çalışmaların valilik ve belediyeler desteği ile daha da etkin olarak sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

"Yaşayarak öğrenme öğrencilerin dikkatini çekiyor"

Okul Müdürü Zaim Akbulut da ildeki çalışmalar kapsamında ilk defa öğrencilerle türbeleri ziyaret ettiklerini belirtti.

Akbulut, okul dışı ortamlarda yapılan atölye çalışmalarının fayda sağladığını ifade ederek, "Görerek ve yerinde anlatım ile daha etkili oluyor. Öğrenci dört duvar arasında bulunmaktan çok da mutlu olmaz, bilgiyi dışarıda almak ister. Hababam Sınıfı'nda geçen bir sahnede Mahmut Hoca bunu bizlere güzelce anlatmıştı. Okul arazidir, okul ortamdır." diye konuştu.

Tüm öğrencilerin etkili öğrenme ve soru sorma ile tarih dersini tamamladığını aktaran Akbulut, "Bilgileri, bulundukları ve yaşandıkları yerlerde öğrencilere anlatabilirsek çok daha etkili olur. Biz bu anlamda öğrencilerimizle buraya geldiğimiz için mutluyuz." dedi.

Okulun Tarih Öğretmeni Adile Gizer, 4 yıldır burada görev yaptığını anlattı.

Yapılan dersin, tarihin sürükleyici ve etkili anlatımı için değerli olduğunu ifade eden Gizer, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize otobüslerde ve türbelerde bilgileri verdik, daha sonra tarihi alanları ziyaret ettik. Bu şekilde daha kalıcı bir öğrenme sağladık. 24 öğrencimiz bu çalışmada aktif rol oynadı, tarihi alanların bilgilerini arkadaşlarına anlattılar. Yaşayarak öğrenme, sınıfta öğrenmeye göre öğrencilerin çok daha fazla dikkatini çekiyor."

Okulun son sınıf öğrencilerinden Ece Uysal ise tarihi mekanların içerisinde ders anlatımının kendisine heyecan verdiğini söyledi.

Çalışma için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür eden Uysal, "Ertuğrulgazi Türbesi'nde öğrenci arkadaşlarımıza tarihi mekanların bilgilerini aktardık. Oradaki insanların yaşadıklarını aktarmaya çalıştık, tüm sınıf arkadaşlarım da bu proje sayesinde okulumuzdaki öğrencilere hem Ertuğrulgazi Türbesi'ni hem de Dursun Fakıh Türbesi'ni anlattı. Sınıfta değil de buraya gelip, manevi olarak bu atmosferi yaşamak tüm arkadaşlarım için daha etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı tokalaşmama tedbirine devam ediyor Koronavirüs salgını sırasında cinsel ilişkiye girmek güvenli mi? Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi

Son Dakika Haberleri
17:31 "Türkiye'nin Otomobili", üretiminin yapılacağı Gemlik'te 12 Mart'ta tanıtılacak - BURSA
17:31 Yola fırlayan kedinin neden olduğu kaza kameraya yansıdı
17:30 'Tampon' bölgede mültecilerin bekleyişi sürüyor
17:30 Şevket Kazan son yolculuğuna uğurlandı
17:30 BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI 4 YARALI

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 17:34:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarih dersini tarihi mekanlara taşıdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]