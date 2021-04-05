Tarih doktorları iş başında - Son Dakika

Tarih doktorları iş başında

05.04.2021 20:30

Tarih doktorları iş başında Yaptıkları müdahaleler tarihi eserlerin ömrünü uzatıyorlar Binlerce yıllık duvar resimlerini doktor gibi muayene edip cerrah edasıyla onarıyorlar Gaziantep'te sergilenen binlerce yıllık duvar resimlerini doktor edasıyla muayene eder gibi inceleyen restoratörler,...

Tarih doktorları iş başında

Yaptıkları müdahaleler tarihi eserlerin ömrünü uzatıyorlar

Binlerce yıllık duvar resimlerini doktor gibi muayene edip cerrah edasıyla onarıyorlar

GAZİANTEP - Gaziantep'te sergilenen binlerce yıllık duvar resimlerini doktor edasıyla muayene eder gibi inceleyen restoratörler, tespit ettikleri hasar ve bozulmaları cerrah hassasiyetiyle gidererek resimlerin ömürlerini uzatıyor. Yaklaşık 10 santimetrelik bir alanda kimi zaman günlerce çalışan restoratörler, eserlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenen binlerce yıllık duvar resimlerine doktor edasıyla yaklaşan restoratörler yaptıkları hassas çalışmalarla resimlerin ömürlerini uzatıyor. Her esere doktor edasıyla yaklaşan Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarında görevli alanında uzman restoratör ekibi, öncelikle resimlerde meydana gelen bozulmaları tespit ediyor.

Mikroklimatik etmenlerden dolayı oluşan açılmaları ve renk ağarmalarını özel mikroskoplarla tespit edip belgeleyen restoratörler, kimi zaman 10 santimetrelik bir alan için günlerce çalışıyor. Gözle görülmeyen hasarları bile tespit eden restoratörler, eserlerin gelecek nesillere sağlam bir şekilde ulaşabilmesi için yoğun çaba gösteriyor. Özel cihazlarla resimlerin bire bir röntgenini çektiklerini belirten Restoratör Uğur Yalçınkaya, "Bazen 10 santimetrelik bir yerde günlerce, bir metrelik bir alanda ise aylarca çalıştığımız oluyor" dedi.

"Gözle göremediğimiz hasarları mikroskopla tespit ediyoruz"

Duvar resimlerinin korunması için yoğun çaba harcadıklarını aktaran Uğur Yalçınkaya, müzede teşhirde bulunan eserlerin korunması, onarılması ve incelenmesi için periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Elde ettikleri verilerin sonucunda konservasyon işlemlerini yaptıklarını paylaşan Yalçınkaya, "Teşhirde bulunan eserlerde kapalı ortamdan kaynaklı mikroklimatik etmenlerden dolayı bozulmalar meydana geliyor. Duvar resimleri birçok farklı organik ve inorganik malzemelerden oluşabiliyor. Dolayısıyla bazen gözle göremediğimiz boyutta bozulmalar meydana gelebiliyor. Bununla ilgili de mikroskoplar kullanıyoruz. Elde ettiğimiz neticelerle konservasyon işlemlerini yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Binlerce yıllık duvar resimlerinin ömrünü uzatıyorlar

Resimlerin adeta röntgenini çektiklerini kaydeden Yalçınkaya, yaptıkları çalışmalarla duvar resimlerinin ömrünü uzatmaya çalıştıklarını vurguladı. Herhangi bir hasar tespit ettikleri esnada çok uzun süre süren hassas çalışmalar yaptıklarının altını çizen Yalçınkaya, "Üzerinde çalıştığımız duvar resmi Roma döneminde kalma ve yaklaşık 2 bin yıldan bugüne kadar gelmiş. Çok uzun ve hassas bir süreç dolayısıyla bizimde hassas davranmamız gerekiyor. Çok fazla bozulma olduğunda uzun zamanımızı alıyor" dedi.

"Resmi yapan ustaların fırça izlerine rastlıyoruz"

Koruma ve onarımının yanı sıra resmin yapıldığı dönemin yapım tekniklerini ve malzemelerini araştırdıklarını sözlerine ekleyen Yalçınkaya, "Bu çalışmalarda resimlerin yapımında kullanılan organik veya inorganik malzemeleri belirlerken, kimi zamanda resimleri yapan ustaların fırça izlerine veya resimleri yaparken kullandıkları el aletlerinden kalan izlere rastlıyoruz. Bu gibi buluntular bizleri heyecanlandırıyor ve elbette çalışmalarımıza katkı sağlıyor" diye konuştu.

Tarih doktorları iş başında
Tarih doktorları iş başında
Tarih doktorları iş başında
Tarih doktorları iş başında

Zeugma Mozaik Müzesi, Uğur Yalçınkaya, Restorasyon, Gaziantep, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarih doktorları iş başında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Bildiri dış bağlantılı" iddialarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yorum: Bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor TEM otoyolunda feci kaza! Sürücü, şarampole uçan otomobilden fırladı TEM otoyolunda feci kaza! Sürücü, şarampole uçan otomobilden fırladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Rakiplerinin kaybettiği haftada Kanarya hata yapmadı! Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'u 1-0 yendi Rakiplerinin kaybettiği haftada Kanarya hata yapmadı! Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'u 1-0 yendi Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor
Fenerbahçe'de Samatta'nın golü sonrası tüm takım Emre Belözoğlu'na koştu Fenerbahçe'de Samatta'nın golü sonrası tüm takım Emre Belözoğlu'na koştu         
21:30
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu! Kız kavgası kamerada Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu! Kız kavgası kamerada         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi         
19:01
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri         
18:09
Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum         
17:52
Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor         
16:40
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi         
14:06
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
10:42
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 21:58:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarih doktorları iş başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei