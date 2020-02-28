Tarih eserlere müşteri ararken yakalandılar - Son Dakika
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Tarih eserlere müşteri ararken yakalandılar

7 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, ellerinde bulunan Roma dönemine ait tarihi eserlere müşteri arayan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Tarih eserlere müşteri ararken yakalandılar, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, ellerinde bulunan Roma dönemine ait tarihi eserlere müşteri arayan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık ilçesinde, 3 kişinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin kimliklerini tespit eden jandarma, operasyon başlattı. Şüpheliler S.K., B.D. ve S. K., gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte Roma dönemine ait 2 tanrıça heykeli, 1 kaya oyması büst, 1 metal bilezik, 2 göz damla haznesi, 1 kaya oyma el figürü, 1 kaya oyma obje ve 2 yeşil renkli metal obje ele geçirildi.


Pazarcık, Jandarma, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:34 Kaynak: DHA
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