Tarih hocası arıyor

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Türk sinemasının jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu, hiçbir zaman kariyerini yakışıklılığına yaslamadı, oyunculukta kendini geliştirmek için çaba sarf etti.

ÖMÜR BOYU EĞİTİMİN ÖNEMİNE İNANIYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu, ömür boyu eğitimin önemine inanıyor. Aldığım duyumlara göre şimdi de kendini tarih ve felsefe alanında geliştirmek istiyormuş. 46 yaşındaki oyuncu, 2 yıldır bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"i sunuyor.

İNSANLIK TARİHİNİ DAHA İYİ ÖĞRENMEK İSTİYOR

Genel kültürüyle göz dolduran Kenan İmirzalıoğlu, insanlık tarihini daha iyi öğrenmek için tarih hocası aramaya başlamış. Tarih ve felsefeye ilgi duyan ünlü oyuncu, kendisine özel ders verecek hocayla yeniden öğrenci olmanın keyfini çıkarmak istiyor. Dostlarına, öğrenciliğin kendisi için hiçbir zaman bitmediğini söyleyen İmirzalıoğlu, oyunculuk alanında da kendini eğitmeyi sürdürüyor.



