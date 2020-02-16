Tarih kokan Kemer'in tanıtımına SEAL desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarih kokan Kemer'in tanıtımına SEAL desteği - Son Dakika

Tarih kokan Kemer'in tanıtımına SEAL desteği

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde kısa adı SEAL olan Salihli Sekin Evren Anadolu Lisesi öğrencileri, turizme kazandırılmaya çalışan, gerek tarihi geçmişi, gerekse mimari dokusu tarihi evleri ile adeta tarih kokan Kemer Mahallesini ziyaret ederek, yürüttükleri proje kapsamında destek verdi.

Tarih kokan Kemer'in tanıtımına SEAL desteği, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde kısa adı SEAL olan Salihli Sekin Evren Anadolu Lisesi öğrencileri, turizme kazandırılmaya çalışan, gerek tarihi geçmişi, gerekse mimari dokusu tarihi evleri ile adeta tarih kokan Kemer Mahallesini ziyaret ederek, yürüttükleri proje kapsamında destek verdi.


Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi 9/C öğrencileri Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen MANEP 23 projeleri içinde yer alan 'Manisa'ya değer katanlar' proje kapsamında ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanımak ve tanıtmak amacıyla, geçmişi 550 yıllara dayanan Kemer Mahallesini ziyaret etti. Öğretmenleri Aliye Okta ve Kazım Kolçak öncülüğünde gerçekleştirilen gezide öğrenciler, mimari dokusu ve tarihi evleri gönüllü rehber Dinçer Oruç öncülüğünde gezdi.


Öğrenciler tarih kokan Kemer Mahallesinde gönüllü rehber Oruç eşliğinde Nardes'ten Sardes'e uzanan su kanallarını ve sarnıç tipi kuyularını, Dehlizlerde biriken kanallarla sarnıçlara sevk edilen su yollarını, taşlı sokaklarını, eşsiz doğa manzarası içindeki çok eski dönemlerden kalma kervan yolunu, Marmara Gölü'nden Bintepeler'e kadar 360 panaroması ile muhteşem güzelliğe sahip Kırıkkaya Seyir Tepesi'ni gezip, görme fırsatı buldu.


Turizme kazandırılmaya çalışılan Kemer Mahallesinin tanıtım çalışmalarına yürüttükleri proje ile destek veren SEAL'li öğrenciler, tarih ve doğa tutkunlarını, yolu Salihli'ye düşen herkesi Kemer'i ziyaret etmeye davet etti. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
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