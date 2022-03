Tarih kokan kolonyacı... 41 yıldır baba mesleğini devam ettiriyor - Son Dakika

Tarih kokan kolonyacı... 41 yıldır baba mesleğini devam ettiriyor

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan Güven Buldaç, baba mesleği kolonya üretimini 30 metrekarelik iş yerinde devam ettiriyor. 41 yıldır burada kolonya üreten Buldaç, ürünlerini Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor.

Elazığ'ın ilk kolonya imalatçıları arasında yer alan babası Yaşar Buldaç'ın yanında 6 yaşından itibaren çalışmaya başlayan 49 yaşındaki 2 çocuk babası inşaat mühendisi Güven Buldaç kolonyacılık mesleğini tutkuyla sürdürüyor. 59 yıllık mazisi olan baba mesleği kolonya üretimini 30 metrekarelik iş yerinde devam ettiren Buldaç, Elazığ ile özdeşleşmiş Elazığ Geceleri ve Harput Sefası adını verdiği kolonya çeşitlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıyor.

Babasının kendisine bıraktığı mirasa sahip çıktığını ifade eden Güven Buldaç, "Babam 1953 yılında İstanbul'da ünlü bir kolonya fabrikasında işe başlıyor. Orada bir müddet çalıştıktan ve işi öğrendikten sonra bu işi neden ben memleketim de yapmıyorum deyip Elazığ'a geliyor. Elazığ'da önce kendi çapında küçük bir imalathane kuruyor. 6 yaşından itibaren adeta gönül verdim çalışmaya başladım. O gün bugündür çalışıyorum. Tahsilimi inşaat üzerine yaptığım halde bu 30 metrekare dükkan bana daha cazip geldi. O işlerimin yanında bu işi de yürütmek istedim. Devam ederek bugünlere geldik. Baba mesleğini sürdürdüğüm için gayet mutlu ve gururluyum babamın adını devam ettirmek çok güzel bir durum" dedi.^

"Elazığ'ın adını Türkiye'ye durulmak önemli"

Doğunun ve Elazığ'ın adını tüm Türkiye'de duyurmanın çok güzel bir duygu olduğunu aktaran Buldaç, "Tabi alışagelmiş kolonyaların dışında kendimize özgü babamın formüllerini yaptığı kolonyaları satıyoruz. Elazığ Geceleri, Harput Sefası gibi Elazığ'ımızın adını duyurmaya çalışıyoruz. Tezgahımızı çok değiştirmemeye gayret etmeye çalışıyorum. 35 yıldır bu dükkan dayım artık gelenler resim çektirmeye geliyor çocukluğum burada geçti diyor 5 yaşındaydım şimdi 30 yaşındayım dükkan halen yerinde duruyor diyor bunlar çok güzel şeyler. Türkiye'de kolonya sektörü aslında çok yoğun her ilin kendine has kolonyaları var. Mesela Balıkesir'in zambağı, İzmir'in altın damlası ve gizli çiçeği, Isparta'nın gülü, Trabzon'un hamsi, Malatya'nın kayısı kolonyaları var biz de Elazığ'ın neden bir kolonyası olmasın diye düşündük ve Elazığ Harput Sefası ve Elazığ Geceleri kolonyalarını yaptık. Çok tutuldu ve büyük bir ilgi gördü. Elazığ'ımızın ismini kolonyayla da olsa başka şehirlerde duyurabilmenin zevkine vardık. Çeşitli illerde bayiliklerimiz var. Satışlarımız güzel memnunuz. Müşteriler de çok güzel bir şekilde ilgi gösteriyor" diye konuştu.