Tarih Kokan Şehirde Bahar Bereketi (1) - Diyarbakır

Kavuştuğu huzurla turizmde atağa geçen Diyarbakır, ilkbaharla birlikte rotalarını Güneydoğu'ya çeviren yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

MEHMET SIDDIK KAYA - Kavuştuğu huzurla turizmde atağa geçen Diyarbakır, ilkbaharla birlikte rotalarını Güneydoğu'ya çeviren yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.



Anadolu'nun geleneksel konukseverliği ile misafirlerini ağırlayan Diyarbakır kültürel dokusuyla hayranlık uyandırırken, yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği turizm merkezi olma yolunda ilerliyor.



Zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran kadim kent Diyarbakır'da, ilkbaharla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.



Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan surlar ile İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, Ongözlü Köprü, peygamber makamları ve sahabe kabirleri, Ziya Gökalp ve Cahit Sıtkı Tarancı müzeleri gibi tarihi ve turistik yerleri geziyor.



"Diyarbakır'ın çehresi çok değişmiş"



Sakarya'nın Kocaali Camiler ve Kur'an Kursları Federasyon Başkanı Yüksel Özdemir, Medeniyet Projesi kapsamında Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı gezdiklerini söyledi.



Tur otobüsüyle geldiğini ve ekipte bulunan 35 kişiyle şehri gezdiğini aktaran Özdemir, "Yaklaşık 10 yıl önce de kente gelmiştim. Diyarbakır'ın çehresi çok değişmiş. Çok güzel gelişmeler olmuş. Devletimiz ve milletimiz sayesinde olmuş. Diyarbakır tarih kokuyor. Yeni elden geçirilmiş ve restore edilmiş yerler, çok güzel hizmetler." diye konuştu.



Diyarbakır'dan çok mutlu bir şekilde ayrılacaklarını aktaran Özdemir, herkesi kenti görmeye davet etti.



"Herkesi bekliyoruz"



Hilton Garden Oteli Müdürü Selda Veske Çiçek, ilkbaharın gelişinin turizmde canlılık oluşturduğunu ifade etti.



Kentin zor süreçlerden geçtiğini söyleyen Çiçek, "Güven ve huzur ortamı sağladıktan sonra turist yoğunluğu oluştu. Gelenlerin kent ile ilgili bakış açıları değişti. Artık çok rahat bir şekilde şehri gezebiliyorlar. Kentin keyfini çıkarıyorlar. Herkesi bekliyoruz." dedi.



Çiçek, turların başladığını, hem yerli hem de yabancı turistlerin kente yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.



Diyarbakır'ın güzelliklerini görmek isteyen çok sayıda ziyaretçinin bulunduğunu aktaran Çiçek, ilkbahar aylarında verimli bir sezon geçirmeyi umduklarını, bu ay doluluk oranının yüzde 60 olduğunu söyledi.



Turistler memnun



Norveç'ten gelen Jorgen Jenssen de kente bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 5 gün boyunca Diyarbakır'ı gezeceklerini kaydetti.



Norveç'te öğretmenlik yaptığını belirten Jenssen, kentin çok zengin bir kültüre sahip olduğunu aktardı.



Jenssen, "Kentin yemeklerine hayranım. İnsanlar cana yakın sıcakkanlı. İnsanlar çok zengin ve eski kültürle karşılaşabiliyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Camileri, müzeleri, tarihi surları, Ongözlü Köprü'yü gezdik. Her yer çok güzel. Herkesin buraya gelmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.



Ukraynalı Deimante Jankunaite da Türkiye'ye sekizinci kez geldiğini, Diyarbakır'ı ise ilk defa ziyaret ettiğini anlatarak, kentten memnun kaldığını dile getirdi.

Jankunaite, "Neyi göreceğim konusunda çok heyecanlıyım çünkü ben Türkiye'deki kültüre hayran biriyim. Seviyorum burayı. Yöre kültürünü ilk defa göreceğim. Burada olmaktan çok mutlu oldum." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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