"Tarih Korona Öncesi ve Korona Sonrası olarak ikiye bölündü" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Tarih Korona Öncesi ve Korona Sonrası olarak ikiye bölündü' - Son Dakika Ekonomi

"Tarih Korona Öncesi ve Korona Sonrası olarak ikiye bölündü"

6 saat önce

DNG Danışmanlık kurucusu ve ekonomi uzmanı Fatih Keresteci, "İnsanoğlu virüsten koronamayınca..." başlıklı sunumu eşliğinde yaptığı konuşmada, bundan böyle tarihin "Korona Öncesi" ve "Korona Sonrası" şeklinde ikiye ayrılacağını söyledi.

DNG Danışmanlık kurucusu ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi uzmanı Fatih Keresteci, "İnsanoğlu virüsten koronamayınca…" başlıklı sunumu eşliğinde yaptığı konuşmada, bundan böyle tarihin "Korona Öncesi" ve "Korona Sonrası" şeklinde ikiye ayrılacağını söyledi.

Covid-19 krizinin hastalık yanında finansal ve sosyal boyutlarının da olduğunu belirten Keresteci, alınan önlemlere rağmen dünya ekonomisinin durma noktasına geldiğini, tedarik ve tüketim zincirlerin kopmuş durumda olduğunu değerlendirdi.

Ekonomi uzmanı Keresteci, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Akademi'nin davetlisi olarak katıldığı telekonferansta Covid-19 salgınının dünya ve Türkiye ekonomisi üzerine etkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin 2018'in ikinci yarısında yaşanan kriz nedeniyle koronavirüs salgınına tek ayak üstünde yakalandığını belirten Keresteci, içinde bulunulan durumda faiz artırımının çözüm olmayacağını, asıl amacın reel sektörün yüzdürülmesi olması gerektiğini söyledi. Kur üzerindeki artış yönündeki baskının giderilebilmesi için başvurulabilecek başka yöntemlere de değinen ekonomist Fatih Keresteci, TGDF Akademi ev sahipliğindeki konferansını şu ifadelerle sona erdirdi:

"Covid-19 krizi bittiğinde dünya değişmiş olacak. Bu değişiklik radikal olmasa da önemli bir boyutta olacak. Ekonomik ve kültürel anlamda yeni bir dünya düzeni kurulurken firmaların bu duruma bir an önce adapte olması gerekecek."

Keresteci, Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol krizinin etkilerinin sürdüğü bir dönemde başlayan salgın sonucunda bir panik havasının oluştuğunu, bu nedenle de Amerikan Doları'nın her şeye karşı değer kazandığını belirtti.

Hisse senetlerinin 1929'daki Büyük Buhran ve 40'lardaki İkinci Dünya Savaşı döneminden bile daha büyük bir düşüş kaydettiğini vurgulayan ekonomi uzmanı, dünya merkez bankalarının krizi önleme çabalarının ise henüz sonuç vermediğini ifade etti.

İçinde bulunulan kriz durumunu tüketicilerin hastalık korkusuyla markete gitmemesine benzeten Fatih Keresteci, ekonominin canlanabilmesi için ayrılan paranın devlet yardımları, destekleme paketleri ile bizzat ekonomideki aktörlere aktarılması gerektiğini, bu uygulamaya yeni yeni başlandığını belirtti.

Salgının ilerleyiş grafiklerine bakıldığında pozitif vaka sayısındaki artışın durması için bile daha en az 30 gün gibi bir zaman olduğunun görüldüğüne değinen Keresteci bu dönemi sorunsuz atlatabilmek için ise sektörün nakit yönünden kendini garantiye alması gerektiğini vurguladı.

Ekonomist Fatih Keresteci konuşmasında korona öncesi ve sonrası arasındaki en belirleyici değişikliğin devlet aygıtının nicelik ve nitelik olarak büyümesi ve hayatımızın her alanına girmesi olacağını söyledi. Küreselleşme olgusunun taraftar kaybedeceğini öngören Keresteci, kriz sonrasında büyük şirketlerin ilk iş olarak tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye, ham madde ve üretimde lokalizasyona yöneleceğini belirtti.

Türkiye'nin bu bağlamda coğrafi konumu, insan gücü ve düşük maliyetli istihdam imkanı sayesinde avantaj sağlayarak, Doğu'nun Batı'ya açılan kapısı haline gelebileceğini söyleyen ekonomist, ülkemizin güçlü yerel pazarı sayesinde de kriz sonrası daha kolay ayakta kalan ülkeler arasında yer alabileceği tahmini yaptı.

Keresteci devletlerin kural ve cezaların daha caydırıcı olduğu sıkı bir ekonomi modeline geçeceğini, ekonomi yanında siyasette de ciddi değişikliklere yol açabilecek bu yaklaşımın toplum kültürü üzerinde etkili olacağını ifade etti. Kriz sonrasında sosyalizm olmasa da "devlet kapitalizmine" dönüş olacağını ifade eden Fatih Keresteci, iflasların önlenmesi için devletleştirmelere başvurulacağı öngörüsü de yaptı.

Krizden olumsuz etkilenecek sektörlerin başında taşımacılığın geldiğini belirten Keresteci, biyoteknoloji alanında ve buna bağlı olarak tarım, gıda, ilaç gibi sektörlerde olumlu gelişmeler yaşanabileceğini söyledi. Konuşmasında her alanda e-ticaret ve dijital para kullanımının artacağı öngörüsünde bulunan Keresteci, firmaların bu ve benzeri olası değişimleri göz önüne alarak hızla adaptasyon çalışmalarına başlaması gerektiğini vurguladı. (Fotoğraflı)


Koronavirüs, Ekonomi, Türkiye, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:11 Kaynak: DHA

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