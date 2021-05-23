AFYONKARAHİSAR - Tarih öğretmeni "kara sevdam" dediği güvercinlerine gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da küçük yaşta hobi olarak kuş beslemeye başlayan 43 yaşındaki tarih öğretmeni Kadir Kargı, evinin terasında beslediği ve "sevdam" dediği güvercinleriyle boş zamanlarını değerlendiriyor.

Yenice Mahallesi'nde yaşayan ve İscehisar Öğretmenevi'nde müdür olarak görev yapan 2 çocuk babası Kargı, görevinin ardından zamanının büyük bölümünü güvercinlerle geçiriyor.

Çocukluğundan beri güvercinlere ilgi duyan Kargı, çeşitli illerden getirdiği farklı türdeki 100'e yakın kuşa evinin üst katında bakıyor.

Evinin çatısındaki teras katını tamamen kuşlar için dizayn eden Kargı, güvercinlerinin beslenmesi ve tedavileriyle de yakından ilgileniyor.

Kargı, AA muhabirine, yaşadığı mahallesinde bazı arkadaşlarından etkilenerek ve hevesle güvercin beslemeye başladığını, güvercinlere olan sevgisinin zamanla kara sevdaya dönüştüğünü söyledi.

Hobisine 25 yıl önce çatısı dahi olmayan evlerinin üçüncü katına küçük bir yuva yaparak başladığını dile getiren Kargı, şöyle konuştu:

"Kuş beslemek gerçekten emek istiyor. Önüne 'suyunu ve yemini vereyim, uçsun bakayım' diye bir şey yok. Bu hayvanlara emek vermek lazım. Hastalığında ilacını vermek ve aşısını yapmak gerekiyor. Yemlerini düzenli olarak belirli periyotlarda vermek ve temizliğe çok dikkat etmek lazım. Güvercinlerimin bakımlarına çok hassasiyet gösteriyorum."

Kuşları için evinin çatı kısmına teras yaptığını dile getiren Kargı, yaklaşık 100 civarında 'akkuyruk', 'çilli' ve 'posta güvercini' olarak bilinen güvercinleri olduğunu anlattı.

Güvercinlerini uçurmaktan büyük bir keyif aldığını aktaran Kargı, "Afyonkarahisar'da pek çok meslek grubunda insan, kuş besliyor. Öğretmen, doktor ve esnaf arkadaşlarımdan güvercin besleyenler var. Kuşçuluk eli boş insanların yaptığı beyhude bir uğraş değildir. Ben de evimde kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum." dedi.

"Teras katında güvercinlerle stres atıyor, dinleniyor"

Kargı, kentte yakın zamanda Güvercin Sevenler Derneği kurduklarını ve ilerleyen süreçte federasyon bünyesinde festivaller düzenlemeyi planladıklarını vurguladı.

Güvercinlerin kendisinde "kara sevda" olduğunu kaydeden Kargı, şöyle devam etti:

"Ailem de güvercinlerimden memnun, sıkıntı yok. Ben elim boş olduğu zaman sürekli terasa çıkıyorum. Burası beni dinlendiriyor ve zevk aldığım bir yer. Güvercin uçurmayı çok seviyorum. Bunlara ilgilenirken ve yemlerken dileniyorum. Stres atıyor ve rahatlıyorum. Eşim bana; 'kuşlar olmazsa ne yapacaksın' diyor. İşte ve evde değilsek çatıda güvercinlerin yanındayız. Çocuklarım da çok memnunlar. İnşallah, kuşlarımla yarışmalara katılıp Afyonkarahisar'a kupalar getirmeyi düşünüyoruz. Güvercin beslemeyi bırakmayı düşünmüyorum. 20 yıldır öğretmenlik yapıyorum ve bu süreçte sürekli kuşlarım oldu. Hatta yüksek lisans eğitimimi de tamamladım, şimdi doktora yapıyorum. Yani bir taraftan tahsil hayatım devam ediyor, bir taraftan da kuşlarla hayatımı sürdürüyorum. Herkese tavsiye ediyorum."