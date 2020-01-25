Tarih öğretmeninden Kütahya'da fotoğraf sergisi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Tarih öğretmeninden Kütahya'da fotoğraf sergisi - Son Dakika

Tarih öğretmeninden Kütahya'da fotoğraf sergisi

6 saat önce

Tarih Öğretmeni Ali Tekin, Sera Kütahya AVM'de fotoğraf sergisi açtı.

Tarih öğretmeninden Kütahya'da fotoğraf sergisi, System.String[]

Tarih Öğretmeni Ali Tekin, Sera Kütahya AVM'de fotoğraf sergisi açtı.


Yaklaşık 10 yıldan beri fotoğraf çektiğini söyleyen Tarih Öğretmeni Ali Tekin, " Fotoğraf çekmek zamanla bende bir tutku halini aldı. Fotoğraf meraklılarının görmesine imkan sağlamak amacıyla ülkemizin değişik yerlerinde çekmiş olduğum 36 fotoğrafı Sera AVM'deki sergilemeye karar verdim. Fotoğraf sergisi 26 Ocak Pazar akşamına kadar açık kalacak" dedi. - KÜTAHYA

Ali Tekin, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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