Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi - Son Dakika

Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi
Eskişehir'in İnönü ilçesinde Prehistorik çağlardan (tarih öncesi) günümüze kadar gelen ve turizm açısından büyük öneme sahip tarihi mağaralar drone ile havadan görüntülendi.
Eskişehir'in İnönü ilçesinde Prehistorik çağlardan (tarih öncesi) günümüze kadar gelen ve turizm açısından büyük öneme sahip tarihi mağaralar drone ile havadan görüntülendi.
Eskişehir'in İnönü ilçesinin güneyini boydan boya kaplayan volkanik kökenli dağların kuzeye bakan tarafında büyüklü küçüklü birçok mağara yer alıyor. Prehistorik çağlarda konut olarak kullanılan mağaraların tabanlarında Bakır Çağına ait çanak çömlek gibi bulgulara da rastlanıyor. Frigya, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti'nin izlerini taşıyan mağaralar, kimi zaman sığınak kimi zaman da kale olarak kullanıldı. Yerden yaklaşık 25 metre yükseklikte bulunan mağaralara 105 basamaklı merdiven yoluyla ulaşılıyor. Genişliği 27 metre, arkaya uzunluğu da 20 metre olan tarihi mağaralar drone ile havadan görüntülendi. İlçeyle bütünleşen tarihi mağaralar havadan görünümü ile görenleri hayran bırakıyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:09 Kaynak: İHA
Son Dakika Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu