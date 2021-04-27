"Tarih politikacının elinde kışkırtma aracı olmamalı" - Son Dakika

Erzurum Tarihini Araştırma ve Tanıtma Derneği Yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in açıkladığı soykırım iddialarına şiddetle tepki gösterdi.

Soykırım iddialarının tamamen Türk Milletine karşı yapılmış bir karalama kampanyası ve iftiradan ibaret olduğunu söyleyen Erzurum Tarihini Araştırma ve Tanıtma Derneği Başkanı Prof.Dr. Ali Kurt, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini kesinlikle red ettiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili dernek yönetimi adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Birinci Dünya Savaşında bazı Ermeni unsurlarının düşmanla işbirliği yaparak cephe gerisini tehlikeye atması üzerinde bu kişilerin savaştan uzak, emniyetli bölgelere nakli kararı verilmişti. Uygulama sırasında, bazı çetelerin taşkınlığı nedeniyle her iki taraftan zarar gören ve ölen kişiler olmuştur. Bu sırada bazı görevliler Ermeni iftirası yüzünden haksız yere idam edilmişlerdir. Tehcir edilenlerden isteklilerin, olaydan 3 yıl sonra, 1918 yılında geri dönmeleri sağlanmıştır.

Aradan 106 yıl geçti. Bu kötü günleri hatırlatarak elde edilmek istenen nedir? İki millet arasındaki olayların unutulup barış ortamının gelmesi beklenirken ara açmanın sebebi nedir?

Tarih, politikacıların elinde milletleri, kitleleri birbirine karşı düşman etme aracı olarak kullanılmamalı. Tarihi olaylar, arşivler açılarak belgeler incelenerek her iki taraf uzmanları tarafından bilimsel yolla araştırılmalıdır.

Soykırım iddiası, milletimize karşı bir iftiradır. Kabul etmiyor ve reddediyoruz." - ERZURUM