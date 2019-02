Tarih Şeridi'ne Bir Yılda 1 Milyon 50 Bin Ziyaretçi

Osman Gazi'nin kayınbabası ve Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali'nin türbesinin bulunduğu alanın bahçesinde kurulu Tarih Şeridi'ni geçen yıl 1 milyon 50 bin kişi ziyaret etti.

HARUN KAYMAZ - Osman Gazi'nin kayınbabası ve Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali'nin türbesinin bulunduğu alanın bahçesinde kurulu Tarih Şeridi'ni geçen yıl 1 milyon 50 bin kişi ziyaret etti.



Bilecik Belediyesince 2016 yılında yaptırılan, Osmanlı Devleti'nin 36 padişahının hayat hikayelerinin anlatıldığı, üç boyutlu resimlerinin bulunduğu, yarım hilal şeklindeki 135 metrelik Tarih Şeridi'ne gelenler, yaklaşık bir saat süren gezide ecdat mirasını eksiksiz öğreniyor.



Şeyh Edebali Türbesi'nde dua ettikten sonra "Osmanlı padişahlarının, dedeleri Şeyh Edebali'nin huzurunda buluştuğu yer" olarak nitelendirilen Tarih Şeridi'nde kısa bir gezintiye çıkan ziyaretçiler, sinevizyon salonunda 9 dakikalık anlatımla Osmanlı Devleti'nin dünyaya nasıl hükmettiğine tanık oluyor.



İki yılda ziyaretçi sayısı 800 bin arttı



Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Tarih Şeridi'nin ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.



Can, 2016 yılında 250 bin, 2017'de 700 bin kişinin ziyarette bulunduğu Tarih Şeridi'nin, geçen sene rekor kırarak 1 milyon 50 bin kişiyi ağırladığını belirtti.



Turizm şirketleriyle görüşmelerinin sürdüğünü aktaran Can, "Bu sayının bu yıl 1 milyon 500 binler civarına çıkacağına eminim. Misafirlerimizi belediye olarak hem karşılıyoruz, rehberlik hizmeti veriyoruz. Elimizden gelen tüm yardımları yapıyoruz. Ben belediye başkanı olarak yurt içi ve yurt dışındaki tüm misafirlerimizi Tarih Şeridi'ni gezmeye davet ediyorum." dedi.



Özellikle Almanya, Hollanda, Katar, Tunus, Pakistan, Belçika, Yunanistan ve Suudi Arabistan'dan turistlerin geldiğini anlatan Can, bunun kendilerini gururlandırdığını sözlerine ekledi.



Manevi atmosfer



Bilecik Belediyesinde görevli Arkeolog Umut Özdemir ise ziyaretçilerin Bilecik'in manevi ikliminde geçmişe yolculuk yaptığını vurguladı.



Bu şehrin, Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi ve Dursun Fakih'in ayak izlerinin bulunduğu bir coğrafya olduğuna işaret eden Özdemir, şöyle konuştu:



"Burada 36 padişahımızın üç boyutlu görselleri var. Ayaklı bilgi panolarından bilgi alınabiliyor. Sabit rehberlerimiz var, onlardan da destek alabiliyorlar. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde arabalarını park edip, abdestlerini alıp, tarihi Orhangazi Camisi'nde namazlarını eda ederek müthiş bir manevi ortamına giriyor. Ardından Şeyh Edebali Hazretleri'nin türbesinde de dua edebiliyorlar. Çevre illerindeki vatandaşlarımız akın akın buraya gelmenin duygusu içinde. Bu yıl 1,5 milyon kişiyi bulacağız."



Kocaeli'nin Gebze ilçesinden gelen Menderes Vural, Tarih Şeridi'ni yapanlara teşekkür etti.



Ecdadı tanımaya, izlerini görmeye geldiklerini belirten Vural, "Padişahların hepsinin fotoğrafını çektim. Bizim sülaleye dağıtacağım, soyumuzu tanısınlar diye." ifadelerini kullandı.



İstanbul'dan kızıyla gelen Türkan Özeren de "İlk defa geldim, çok beğendim, çok güzel. Gelme amacımız, eski yaşananları merak ediyorduk. Ecdadımız Osmanlı tarihini hep merak ediyorduk, geldik gezdik." şeklinde konuştu.

