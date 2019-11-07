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Tarih sohbetleri ilçeleri de kucaklıyor

7 saat önce

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bursa Kültürü ve Tarih Sohbetleri" ilçelerde de öğrencilerle buluşuyor.

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Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bursa Kültürü ve Tarih Sohbetleri" ilçelerde de öğrencilerle buluşuyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Bursa Kültürü Tarih Sohbetleri, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan turist rehberi Ömer Kaptan, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya olan tarihsel yolculuğunu anlattı. Alaaddin Keykubat'ın Bizans'la savaşlarında kendisine destek olan Ertuğrul Gazi'ye Söğüt ve Domaniç'i hediye ettiğini belirten Kaptan, "Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi, bu bölgenin en güzel yerleri olan Karacahisar, Bilecik, İnegöl, İznik, Bursa ve Yenişehir'i fethetmeye karar vermiştir. Bu bölgeye hakim olunmasıyla yıllar sonra gerçekleşecek olan İstanbul'un fethi için ilk adımlar atılmış oldu" dedi.


Yenişehir'in tarihsel zenginliklerinin daha çok görünür ve bilinir olması gerektiğini vurgulayan Kaptan, bunun kültür gezileriyle mümkün olduğunu söyledi. İstanbul Rehberler Odası'nda Yenişehir'in tarihsel zenginlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler verdiğini ifade eden Kaptan, "İstanbul Rehberler Odası yetkilileriyle bir toplantı yaptım ve bu toplantıda onlara Yenişehir'i anlattım. İlçenin tarihsel zenginliklerinin önemine dikkat çektim. İznik'e kültür gezileriyle gelenler, Yenişehir'e de getirilebilir" diye konuştu.


Kaptan, program kapsamında Yıldırım ilçesinde Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi öğrencilerine de bir surum yaptı. - BURSA

Yenişehir, İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
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