Son Dakika Haberleri: "Tarih, Tarihçi ve Tarihçilik" konferansı
Son Dakika Güncel 'Tarih, Tarihçi ve Tarihçilik' konferansı

"Tarih, Tarihçi ve Tarihçilik" konferansı

44 dakika önce

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemik Koçak, iyi bir tarihçinin geçmişten aktarılan bilgilere şüpheyle yaklaşıp, değerlendirme yapması gerektiğini söyledi.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemik Koçak, iyi bir tarihçinin geçmişten aktarılan bilgilere şüpheyle yaklaşıp, değerlendirme yapması gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tarih Okulu Topluluğu tarafından TÜ Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda "Tarih, Tarihçi ve Tarihçilik" başlıklı konferans düzenlendi.

Prof. Dr. Cemil Koçak, tarihin zaman ilerledikçe genişlediğini ve alanının sürekli büyüdüğünü söyledi.

Tarihçinin bilgisinin geçmişten aktarılanlarla ilgili olduğunu anlatan Koçak, iyi bir tarihçinin kendisine aktarılan konulara şüphe duyarak yaklaşması ve araştırarak doğru bilgiye ulaşmaya çalışması gerektiğini vurguladı.

Konferansa, TÜ Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Sabancı Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Koçak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:30 Kaynak: AA
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