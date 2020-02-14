TARİH ÜZERİNDEKİ OTEL VE PANSİYONUN YIKIMI DEVAM EDİYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel TARİH ÜZERİNDEKİ OTEL VE PANSİYONUN YIKIMI DEVAM EDİYOR - Son Dakika

TARİH ÜZERİNDEKİ OTEL VE PANSİYONUN YIKIMI DEVAM EDİYOR

7 saat önce

Fatih'te tarihi sur kalıntılarının ve tarihi çeşmenin üzerindeki 5 katlı oteli ile 4 katlı pansiyonun, dün başlayan yıkımı devam ediyor.

TARİH ÜZERİNDEKİ OTEL VE PANSİYONUN YIKIMI DEVAM EDİYOR, System.String[]

Fatih'te tarihi sur kalıntılarının ve tarihi çeşmenin üzerindeki 5 katlı oteli ile 4 katlı pansiyonun, dün başlayan yıkımı devam ediyor.

Tarihi surun Cankurtaran Mahallesi'ndeki uzantısı ve sura bağlı tarihi çeşmenin üstünde 1960'lı yıllarda yapıldığı anlaşılan 5 katlı otel ile bitişiğinde 4 katlı pansiyon, tarihi sura ve çeşmeye zarar verdiği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı. Bakanlığın talimatıyla dün Fatih Belediyesi tarafından da yıkım çalışmalarına başlanmıştı.  Yıkım, tarihi sura ve çeşmeye zarar vermemesi için binaların her katının tavanına açılan deliklerden iç tarafına doğru yapılıyor. Yıkım çalışmalarında binaların camları çıkarıldı ve yangın merdiveni söküldü. Ayrıca iki binanın en üst katları yıkılarak eşit seviyeye getirildi. Yıkımın ardından, tarihi yapıya zarar vermeden zemininde toplanan molozların kaldırılması planlanıyor. Yıkım tamamlandıktan sonra da tarihi surun uzantısının ve çeşmenin bakım çalışmalarına başlanacak.

İki bina ile ilgili Fatih Belediyesi Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada  "Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi 70 ada 49 parsel ve 70 ada 79 parselde bulunan riskli yapı statüsünde olan iki bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırılmıştır. Tarihi çeşme ve duvar üzerine evvelce inşa edilen bu iki yapının Fatih Belediyesi tarafından yıkımına başlanmıştır" denilmişti.

Görüntü Dökümü

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-Binalardan görüntü

-Belediye ekiplerinden görüntü

-Yıkım işleminden görüntü

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Cankurtaran, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
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