Tarih üzerindeki otel ve pansiyonun yıkımı sürüyor - Son Dakika

TARİH ÜZERİNDEKİ OTEL VE PANSİYONUN YIKIMI SÜRÜYOR (2) (Havadan)

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Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi yarın da devam edecek