Tarih üzerindeki otel ve pansiyonun yıkımı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarih üzerindeki otel ve pansiyonun yıkımı sürüyor - Son Dakika

Tarih üzerindeki otel ve pansiyonun yıkımı sürüyor

7 saat önce

TARİH ÜZERİNDEKİ OTEL VE PANSİYONUN YIKIMI SÜRÜYOR (2) (Havadan)

TARİH ÜZERİNDEKİ OTEL VE PANSİYONUN YIKIMI SÜRÜYOR (2) (Havadan)

Tarih üzerindeki otel ve pansiyonun yıkımı sürüyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:45 Kaynak: DHA
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