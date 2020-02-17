Tarih üzerindeki otel ve pansiyonun yıkımı sürüyor - Son Dakika

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Tarih üzerindeki otel ve pansiyonun yıkımı sürüyor
6 saat önce
TARİH ÜZERİNDEKİ OTEL VE PANSİYONUN YIKIMI SÜRÜYOR (3) (Detay)
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:25 Kaynak: DHA
TARİH ÜZERİNDEKİ OTEL VE PANSİYONUN YIKIMI SÜRÜYOR (3) (Detay)
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