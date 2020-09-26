DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 7

Plajda cep telefonu hırsızlığı kameradaMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çadırda yaşayan evsiz S.O.B.(25), halk plajında çaldığı cep telefonları ve 1 tekne aküsüyle yakalandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

Plajda cep telefonu hırsızlığı kamerada

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çadırda yaşayan evsiz S.O.B.(25), halk plajında çaldığı cep telefonları ve 1 tekne aküsüyle yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anların güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı.

İçmeler Mahallesi'ndeki halk plajında, 15-20 Eylül arası 7 cep telefonu ve demirli balıkçı teknesinde 1 akü hırsızlığı gerçekleşti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şikayetler üzerine harekete geçti. İçmeler Mahallesi Altın Kum Halk Plajı yürüyüş yolu ve çeşitli işletmelerin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Yapılan araştırmada evsiz S.O.B.'nin ayrıca halk plajında bulunan azmak deresinde demirli bir balıkçı teknesinden akü çaldığını da belirledi. Harekete geçen polis, S.O.B.'yu yakaladı. Çadırda yapılan aramalarda çanta içine konulmuş 5 akıllı ve 1 tuşlu cep telefon ile 1 akü bulundu. Hırsızlık sonucu elde edildiği tespit edilen cep telefonları ve akü yapılan inceleme ardından sahiplerine teslim edildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İçmeler Altınkum Halk Plajı genel görüntüŞüpheli S.O.B.'nin kaldığı kamp alanı genel görüntüŞüpheli S.O.B.'nin kaldığı çadırda polisin arama yapması ve çalınan cep telefonu-akü bulmasıŞüphelinin plajda çantaları çalıp yürüyerek gitmesi kamera görüntüsüŞüphelinin azmak deresinde aküyü çalıp kucaklayarak götürmesi

(Toplam: 3 dakika 35 saniye)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Nevşehir'de sosyal deney, koronoavirüs hastası olduğunu söyleyen kişiyi sopayla kovaladı NEVŞEHİR'de maske kullanımı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan sosyal deneyde, koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyerek eczane soran belediye görevlisine verilen farklı tepkiler, kameraya yansıdı.

Nevşehir Belediyesi, kent merkezinde maske duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal deney yaptı. Deneyde belediye görevlisi, özellikle maske takmayan kişilerin yanına yaklaşıp, koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyerek, ilaç için eczane adresi sordu. Gizli kamera ile çekilen görüntülerde vatandaşların kimisi hemen maskesini takarak, kendilerini korumak için önlem aldı, kimisi de görevlinin yanından uzaklaştı. Maske takmadan otomobiliyle ilgilenen bir sürücü ise yanına yaklaşarak koronoavirüs hastası olduğunu söyleyen kişiyi araçtan aldığın sopayla kovaladı. Çekimlerde kimi zaman vatandaşlar testi pozitif çıkan vatandaşı sopa ile kovalamaya çalışırken kimi zaman maske takmayan vatandaşların maskeleri hızlı bir şekilde takarak kendilerince önlem aldığı gözlendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,

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Tarih ve doğa güzelliklerine sahip Divriği'ye seyir terası

SİVAS'ın tarihi eserleri ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Divriği ilçesinde, hakim noktaya cam seyir terası yapılacak. Vali Salih Ayhan, "Bu mekan, Divriği'nin var olan turizm potansiyelini zirveye taşıyacak" dedi. Sivas Valisi Salih Ayhan Divriği ilçesini ziyaret ederek bir dizi temas ve incelemelerde bulundu. İlçe programları kapsamında ilk olarak bakım-onarım çalışmaları yapılan Mahir Tevruz Anaokulu'nda incelemelerde bulunan Vali Ayhan, LGS'de başarı olan öğrencileri de ödüllendirdi. Covid-19 ile mücadelede en önemli ihtiyaç malzemesi olan maskenin hızlı şekilde tedariki için ara vermeden üretime devam eden Divriği Halk Eğitim Merkezi çalışanlarını da ziyaret eden Vali Ayhan, emek verenlere teşekkür etti.Divriği Kaymakamı Mehmet Bek'i de ziyaret eden Vali Ayhan, Divriği Kalesi, Çaltı Çayı ve Kanyonu üzerinde yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Temelinden burcuna kadar otantik bir Türk kalesi olma özelliği taşıyan Divriği Mengücek Kalesi'nin zirvesindeki Anadolu'nun ilk mescitlerinden olan ve 840 yıldır ayakta duran Kale Camii'nde cuma namazını kılan Vali Ayhan ve beraberindekiler, daha sonra cami ve çevresinde incelemelerde bulundu.

'DİVRİĞİ'NİN VAR OLAN TURİZM POTANSİYELİNİ ZİRVEYE TAŞIYACAK'Çaltı Kanyonu, Divriği Ulu Cami, Divriği Kalesi ve şehir merkezinin muhteşem manzarasını ziyaretçilerine sunacak olan 'Cam Seyir Teras ve Mesire Alanı Projesi'ni yerinde inceleyen Vali Salih Ayhan, "Bu mekan, Divriği'nin var olan turizm potansiyelini zirveye taşıyacak" dedi.

Evliya Çelebi'nin 'Methinde diller kısık, kalem kırıktır' dediği, UNESCO'nun dünya miras listesinde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda devam eden restorasyon çalışmalarını da inceleyen Vali Ayhan, bu eserin titiz bir çalışmayla yeniden ziyarete açılacağını söyledi.

DHA YURT BÜLTENİ - 7
DHA YURT BÜLTENİ - 7
DHA YURT BÜLTENİ - 7
DHA YURT BÜLTENİ - 7
DHA YURT BÜLTENİ - 7
DHA YURT BÜLTENİ - 7
DHA YURT BÜLTENİ - 7
DHA YURT BÜLTENİ - 7
DHA YURT BÜLTENİ - 7
DHA YURT BÜLTENİ - 7

Divriği, Sivas, Hakim, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:43 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

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