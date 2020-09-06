Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda 'tekne turu' keyfi - Son Dakika

Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda 'tekne turu' keyfi

- Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda 'tekne turu' keyfi Denize hasret ziyaretçiler, tekne turlarına büyük ilgi gösteriyor Binlerce yıllık Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonuna büyük ilgi Kırıkkale'de tarih ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve...

- Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda 'tekne turu' keyfi

Denize hasret ziyaretçiler, tekne turlarına büyük ilgi gösteriyor

Binlerce yıllık Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonuna büyük ilgi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de tarih ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonunda vatandaşlar, tekne turlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu tatillerini kapalı alanlarda geçirmek istemeyen vatandaşlar, doğal parklara akın ediyor. Kızılırmak nehri üzerinde bulunan ve 13. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor. Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda denize hasret kalanlar, tekne turlarına büyük ilgi gösteriyor. Tekneyle gezintiye çıkan ziyaretçiler, kanyonu seyretmenin keyfini çıkarıyor.

Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan tarihi alana çevre illerden de gelen bir çok ziyaretçi boş vakitlerini burada değerlendiriyor. Ziyaretçilerin birçoğu seyir teraslarında ve köprüde hatıra fotoğrafı çektirirken bazıları da bot üzerinde olta balıkçılığı yapıyor. Tarih ve doğa güzelliklerinin bir arada olduğu alan drone ile havadan görüntülendi.

"Kırıkkale için gelmiş geçmiş en güzel yatırımlar"

Ailesi ile birlikte tekne turu yapmak için geldiğini belirten Yusuf Korkmaz, "Çok beğendim burayı teşekkür ediyorum vali beye. Sabahtan beri geziyoruz ailece ve çok memnunuz. Bu hizmetler için de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun emeği geçenlerden yapanlardan. Dinek dağına yapılan hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Ailemler oraya da gidiyorum. Şimdiye kadar Kırıkkale için gelmiş geçmiş en güzel yatırımlar. En güzel hizmetler diyebilirim. Dua ediyoruz ailece teşekkür ediyorum kendisine" dedi.

"Buraları önceden bataklık olarak görüyorduk"

Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonunu turizme kazandırdığı için Kırıkkale Valisine teşekkür eden Fatih Korkmaz, şunları kaydetti:

"Doğma büyüme Kırıkkaleliyim. Biz buraları önceden bataklık köhne bir yer olarak görüyorduk. Hiçbir şekilde kullanılmıyordu. Valimizden Allah razı olsun. Gerçekten ciddi hizmetleri oldu. Sürekli facebook hesabından da takip ediyorum. Hiç bürosunda oturmuyor. Sürekli sahada sürekli çalışmaları var. Yani inşallah devlet büyükleri de onu buradan almazlar. Daha da çalışmalarının olacağına inanıyorum. Allah razı olsun çalışmaları çok iyi."

"Bu gezi tatil beldelerinde oluyordu"

"Hafta sonları Kırıkkale'de gidilecek hiçbir yer yoktu. İnsanlar yapacak bir şey de bulamıyordu. Çok şükür. Bu gezi tatil beldelerinde oluyordu. Gerçekten büyük bir nimet bizim için. Valimize çok teşekkür ediyoruz. At çiftliğine de gittik. Orası da çok güzel olmuş. Yaptığı projeler çok güzel. Devamını diliyoruz. Allah razı olsun."

"Çok güzel bir tur oldu"

Daha önce hiç tekneye binmediğini ifade eden Emine Akbal'da, "Valimize teşekkür ediyoruz çok güzel bir tur oldu. Çok güzel olmuş. İlk kez geldim, ilk kez geziyorum. Bu da şans oldu benim için. Daha önce tekneye hiç binmedim. İlk kez nasip oldu o da şansımıza" şeklinde konuştu.

Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda 'tekne turu' keyfi

Koronavirüs, Kızılırmak, Kırıkkale, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 09:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda 'tekne turu' keyfi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı Beşiktaş'la yollarını ayıran Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le görüşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kız okul bahçesinde sinir krizi geçirdi Muhtar belediye operatörünü tabancayla rehin aldı, görüntüler paylaşılınca "Şaka amaçlı çektik" dedi Borç meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı önce kaçırıp sonra darbettiler! O anlar kamerada Son Dakika! Türkiye ve KKTC'nin "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı Galatasaray, Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine dair çıkan haberleri yalanladı Keçiboynuzu hasadı için 10 yıl bekledi! Şimdi pekmezinin kilosunu 60 liradan satıyor Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı
Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti         
10:39
Ezan sesi duyamayan mahalleliden ilginç çözüm! Caminin minaresini yüksek bir binanın çatısına yaptılar Ezan sesi duyamayan mahalleliden ilginç çözüm! Caminin minaresini yüksek bir binanın çatısına yaptılar         
10:34
Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize "it sürüsü" dediler         
10:21
Güldür Güldür'de Güldür Güldür'de "Cumhuriyet" kelimesinin biplenmesi tartışma yaratmıştı! Kanaldan açıklama geldi         
10:16
Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı         
10:02
Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! "Bu evi satmak, vatanı satmakla eşdeğer"         
10:00
Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti         
09:47
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor         
09:09
Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu         
08:44
Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi         
05:03
Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim         
01:57
Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı         
23:04
Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu         
22:51
Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi         
20:46
Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu         
17:19
UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı         
17:18
Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak         
16:40
Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu         
16:35
Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak         
16:13
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti         
14:52
Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu         
14:29
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı         
14:20
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 15:27:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda 'tekne turu' keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei