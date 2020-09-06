Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda 'tekne turu' keyfi - Son Dakika

Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda 'tekne turu' keyfi

Kırıkkale'de tarih ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonunda vatandaşlar, tekne turlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Kırıkkale'de tarih ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonunda vatandaşlar, tekne turlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu tatillerini kapalı alanlarda geçirmek istemeyen vatandaşlar, doğal parklara akın ediyor. Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan ve 13. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor. Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda denize hasret kalanlar, tekne turlarına büyük ilgi gösteriyor. Tekneyle gezintiye çıkan ziyaretçiler, kanyonu seyretmenin keyfini çıkarıyor.

Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan tarihi alanda çevre illerden de gelen birçok ziyaretçi boş vakitlerini burada değerlendiriyor. Ziyaretçilerin birçoğu seyir teraslarında ve köprüde hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da bot üzerinde olta balıkçılığı yapıyor. Tarih ve doğa güzelliklerinin bir arada olduğu alan drone ile havadan görüntülendi.

"KIRIKKALE İÇİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN GÜZEL YATIRIMLAR"

Ailesi ile birlikte tekne turu yapmak için geldiğini belirten Yusuf Korkmaz, "Çok beğendim burayı teşekkür ediyorum vali beye. Sabahtan beri geziyoruz ailece ve çok memnunuz. Bu hizmetler için de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun emeği geçenlerden yapanlardan. Dinek dağına yapılan hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Ailemle oraya da gidiyorum. Şimdiye kadar Kırıkkale için gelmiş geçmiş en güzel yatırımlar. En güzel hizmetler diyebilirim. Dua ediyoruz ailece teşekkür ediyorum kendisine" dedi.

"BURALARI ÖNCEDEN BATAKLIK OLARAK GÖRÜYORDUK"

Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonunu turizme kazandırdığı için Kırıkkale Valisine teşekkür eden Fatih Korkmaz, şunları kaydetti:

"Doğma büyüme Kırıkkaleliyim. Biz buraları önceden bataklık köhne bir yer olarak görüyorduk. Hiçbir şekilde kullanılmıyordu. Valimizden Allah razı olsun. Gerçekten ciddi hizmetleri oldu. Sürekli facebook hesabından da takip ediyorum. Hiç bürosunda oturmuyor. Sürekli sahada sürekli çalışmaları var. Yani inşallah devlet büyükleri de onu buradan almazlar. Daha da çalışmalarının olacağına inanıyorum. Allah razı olsun çalışmaları çok iyi. Hafta sonları Kırıkkale'de gidilecek hiçbir yer yoktu. İnsanlar yapacak bir şey de bulamıyordu. Çok şükür. Bu gezi tatil beldelerinde oluyordu. Gerçekten büyük bir nimet bizim için. Valimize çok teşekkür ediyoruz. At çiftliğine de gittik. Orası da çok güzel olmuş. Yaptığı projeler çok güzel. Devamını diliyoruz."

"ÇOK GÜZEL BİR TUR OLDU"

Daha önce hiç tekneye binmediğini ifade eden Emine Akbal da, "Valimize teşekkür ediyoruz çok güzel bir tur oldu. Çok güzel olmuş. İlk kez geldim, ilk kez geziyorum. Bu da şans oldu benim için. Daha önce tekneye hiç binmedim. İlk kez nasip oldu o da şansımıza" şeklinde konuştu.

(Kadir Arslan - Hasan Ay/İHA)

Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda 'tekne turu' keyfi

Koronavirüs, Kızılırmak, Kırıkkale, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 09:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda 'tekne turu' keyfi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı kostümle Fenerbahçe'ye kupayı veren görevli, maça damga vurmayı başardı Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan müjdeli haber: Hocamız sağlığına kavuştu KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda, ilk tren raylara indi Beşiktaş'la yollarını ayıran Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le görüşüyor Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak "500 bin beğeni olursa F.Bahçe'ye gelirim" diyen Zahavi'nin paylaşımına 695 bin yorum geldi KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kız okul bahçesinde sinir krizi geçirdi Muhtar belediye operatörünü tabancayla rehin aldı, görüntüler paylaşılınca "Şaka amaçlı çektik" dedi Borç meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı önce kaçırıp sonra darbettiler! O anlar kamerada Galatasaray, Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine dair çıkan haberleri yalanladı Faciadan dönüldü: Telefon bataryasının patlama anı saniye saniye kameralarda Keçiboynuzu hasadı için 10 yıl bekledi! Şimdi pekmezinin kilosunu 60 liradan satıyor Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti
KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi         
11:40
Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış         
10:56
Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı         
10:47
Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti         
10:39
Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize "it sürüsü" dediler         
10:21
Güldür Güldür'de Güldür Güldür'de "Cumhuriyet" kelimesinin biplenmesi tartışma yaratmıştı! Kanaldan açıklama geldi         
10:16
ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü         
10:09
Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı         
10:02
Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! "Bu evi satmak, vatanı satmakla eşdeğer"         
10:00
Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti         
09:47
Eşeği elinden alınacak olan çiftçiye müjdeyi kaymakam verdi: Taksitler ödenecek, devletimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz Eşeği elinden alınacak olan çiftçiye müjdeyi kaymakam verdi: Taksitler ödenecek, devletimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz         
09:22
Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu         
08:44
Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı         
07:23
Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi         
05:03
Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı         
23:04
Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu         
21:13
Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi         
20:46
Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu         
16:45
Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak         
16:13
Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu         
15:25
Koronavirüse yakalanan aşçının yaptığı yemeğin, 300 işçiye yedirildiği öne sürüldü Koronavirüse yakalanan aşçının yaptığı yemeğin, 300 işçiye yedirildiği öne sürüldü         
14:43
Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu         
14:29
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti         
09:43
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 16:01:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda 'tekne turu' keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei