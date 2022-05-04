Tarih ve kültür kenti Edirne'de bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Tarih ve kültür kenti Edirne'de bayram yoğunluğu yaşanıyor

04.05.2022 15:57
Tarih ve kültür kenti Edirne'de bayram yoğunluğu yaşanıyor

Osmanlı'ya yüz yıla yakın süre başkentlik yapmış tarih, kültür ve gastronomi turizmiyle ön plana çıkan Edirne'de Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanıyor.

Osmanlı'ya yüz yıla yakın süre başkentlik yapmış tarih, kültür ve gastronomi turizmiyle ön plana çıkan Edirne'de Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanıyor.

Yurt içi ve yurt dışından kente gelen ziyaretçiler, kentin abidevi eserleri Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinin oluşturduğu "Altın Üçgen" başta olmak üzere tarihi çarşılar ve trafiğe kapalı caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Düzenlemesinde sona gelinen Selimiye Meydanı ve çevresinde turistler bol bol alışveriş yaptı, hatıra fotoğrafı çekildi.

Ziyaretçiler, kentin ünü sınırları aşan tava ciğerini tatmak için restoranların önünde kuyruk oluşturdu.

Ziyaretçilerden Engin Duren, AA muhabirine, bayramın son gününü değerlendirmek amacıyla kente geldiklerini söyledi.

Selimiye Camisi'ni ve kentteki tarihi yapıları ziyaret ettiklerini belirten Duren, "Edirne gezilip, görülmesi gereken bir yer. İstanbul'dan sonra ilk on arasında gezilecek mekanlardan. Tava ciğeri meşhur, Saraçlar Caddesi'nde gezilebilir. Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler, tarihi çarşılar gezilebilir." dedi.

Nalan Duren ise kentin doğasının da çok güzel olduğunu bu kapsamda Karaağaç mevkisinin ziyaret edilebileceğini kaydetti.

Ailesiyle Selimiye Meydanı'nı gezen Halim Kurt, meydanı çok beğendiğini belirterek, "Selimiye Meydanı hak ettiği şekilde geç de olsa değerine ulaştı. Gerçekten çok güzel oldu emeklerine sağlık. Ramazan Bayramı bir moral oldu, çocukları gezdirmek istedik. Çocuklar da tarihini ve kültürünü gördüler. Edirne gezip görülmesi gereken güzel bir yer." diye konuştu.

Esnaf yoğunluktan memnun

Esnaf Nejat Yavuz da bayram dolayısıyla kente binlerce turistin geldiğini söyledi.

İşlerden memnun olduklarını anlatan Yavuz, "Selimiye Meydanı bitmiş durumda şu an. Çağdaş şehirlerin çağdaş meydanları olur. Bizim meydanımız da oldu. Misafirlerimiz de memnunlar. Onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Kenti ziyaret edenler tava ciğer, badem ezmesi, deva-i misk, hardaliyenin tadına bakıp alıyor." dedi.

Tarih ve kültür kenti Edirne'de bayram yoğunluğu yaşanıyor
Tarih ve kültür kenti Edirne'de bayram yoğunluğu yaşanıyor
Tarih ve kültür kenti Edirne'de bayram yoğunluğu yaşanıyor
Tarih ve kültür kenti Edirne'de bayram yoğunluğu yaşanıyor
Tarih ve kültür kenti Edirne'de bayram yoğunluğu yaşanıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarih ve kültür kenti Edirne'de bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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