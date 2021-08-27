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Tarih ve medeniyetlerin beşiği Kozan, turizmde hedef büyüttü - Son Dakika

Tarih ve medeniyetlerin beşiği Kozan, turizmde hedef büyüttü

27.08.2021 10:20

Tarih ve medeniyetlerin beşiği Kozan, turizmde hedef büyüttü Roma ve Bizans dönemlerine tanıklık etmiş eski Osmanlı sancağı Kozan, 7 Kaleli tek kent statüsü ile 1 milyon turist hedefliyor Tarihi M.

Tarih ve medeniyetlerin beşiği Kozan, turizmde hedef büyüttü

Roma ve Bizans dönemlerine tanıklık etmiş eski Osmanlı sancağı Kozan, 7 Kaleli tek kent statüsü ile 1 milyon turist hedefliyor

ADANA - Tarihi M.Ö 1800'lü yıllara dayanan ve bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Adana'nın Kozan ilçesi, kültür ve doğa turizmi ile 1 milyon turist hedefine ulaşmak amacıyla başladığı turizm altyapısı hazırlıklarını tamamladı.

Roma, Bizans dönemlerine tanıklık eden ve Osmanlı sancağını taşıyan 7 Kaleli tek kent konumundaki Kozan, turizmde hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına hız verdi. Çukurova Kalkınma Ajansı, Teknokent iş birliği ile gerçekleştirilen projeler kapsamında Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Adana'da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerini ilçede ağırladı.

Arıkan Konağı'nda gerçekleşen basın toplantısında ilçenin tarihi ve kültürel değerleri, Kozan Belediye Başkanvekili Soner Uzun, Dış ilişkiler müdürü Ahmet Korkut tarafından basın mensuplarına aktarıldı. Kozan Belediye Başkan Yardımcıları Ruhi Gül, Süleyman Şenoğul ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantı sonrası basın mensuplarına tarihi sokaklar, yöresel ürünler konaklar gezdirildi. Kozan kalesinde yöresel Menengiç kahvesi ikramının ardından Kozan Belediye Başkanı Kozan Kalesinden turistleri ilçeye davet ederken basın mensuplarına ardından Kozan barajında tekne turu düzenlenerek gezi turu tamamlandı.

Binlerce yıllık medeniyetler şehri Kozan'da turizm beklentisi

5 bin yıllık Anavarza antik kentin izlerine ev sahipliği yapan tarihi kent için 1 milyon turist hedeflediklerini açıklayan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Binlerce yıllık tarihi adım adım takip edeceğiniz, eşsiz doğasın da maviyi yeşille süsleyip içinize nefes nefes çekeceğiniz, sayısız kültür çeşitliliğine mest olup, kendine has yöresel lezzetlerinin tadı damağınızda gizli kalacağı Medeniyetler Şehri Kozan'ımıza herkesi davet ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin 7 Kaleli tek kenti

Anavarza Antik Kenti, Sin manastırı, Osmanlı döneminin izlerini taşıyan tarihi Hoşkadem Cami, Bizans ve Roma döneminin izlerinin yer aldığı Kozan Kalesi, Karasis kalesi başta olmak üzere 7 Kaleli ve 7 kalenin de birbirini gördüğü dönemin mimarlık harikalarını barındıran Kozan'ın turizmde gözde merkezler arasında yer alacağına inandığını vurgulayan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan kalenin restorasyon ve teleferik projelerinin gerçekleşmesi ile turizmde büyük bir ivme yakalanacağını kaydetti.

Hedef 1 milyon turist

Adana'da görev yapan yerel ve ulusal medya mensuplarının ilçenin doğal, kültürel ve yöresel değerlerini ön plana çıkaran haberler ile bölge halkına ve turizmin gelişmesinde büyük bir destek olacağını ifade eden Başkan Özgan, hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu kaydetti.

Özgan, " Persler, Bizans, Selçuklu, Osmanlı döneminde önemli bir kent burası. Anadolu'nun en önemli zafer takısı Anavarza kenti burada, Karasis kalesi burada. Osmanlı sancağı için önemli bir merkez, Memluklerden kalma Hoşkadem Camisi ile ilçemiz tarihi ile önemli bir tarihi barındırıyor. Açık hava stüdyosu olan kentimizde filimler çekiliyor. Bunun yanı sıra tabiat turizminde Kozan barajımız, tekne turumuz, Dağılcak Milli Park ile doğal alanlarımız turizmde hizmet veriyor. Kozan kalemiz restorasyon ve teleferik projemiz var. Bunları da hayata geçirirsek hedefimiz ilk etapta 1 milyon turist hedefimiz ardından bunu artarak sürmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Gazeteciler Kozan'a hayran kaldı

Adana'dan Kozan'a gelen Muhabir Sümeyye Güven, "Kozan'ın doğasını çok sevdim ve kuşbaşı çok güzel. Pandemi döneminde doğa ile iç içe olamadık. Bunun için ideal bir kent" diye konuştu.

Kozan Ekspres Gazetesi Haber Müdürü Emrah Ataş da "Adana medyası olarak kozandayız. Kozan tarihi kültürü doğası ile eşsiz bir yer. Tanıtım noktasında geri kaldığını düşünüyoruz. Biz basın mensupları olarak buna öncülük yapmak adına bir araya geldik Kozan'a doğasını tarihi okuyucuya aktararak bölgenin turizmine katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Tarih ve medeniyetlerin beşiği Kozan, turizmde hedef büyüttü
Tarih ve medeniyetlerin beşiği Kozan, turizmde hedef büyüttü
Tarih ve medeniyetlerin beşiği Kozan, turizmde hedef büyüttü
Tarih ve medeniyetlerin beşiği Kozan, turizmde hedef büyüttü

Osmanlı, Bizans, turist, Kozan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarih ve medeniyetlerin beşiği Kozan, turizmde hedef büyüttü - Son Dakika


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