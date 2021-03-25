Tarih ve yaşamın bütünleştiği mistik ilçe: Dulkadiroğlu - Son Dakika

Tarihte birçok medeniyet ve farklı kültürün ortak buluşma noktası olan Kahramanmaraş'ın 2 bin 500 yıllık yerleşim yeri Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi konak ve camiler ziyaretçilerini Osmanlı ve beylikler dönemine götürüyor.

Tarih boyunca Hitit, Asur, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Danişment, Selçuklu, Dulkadiroğlu ve Osmanlı gibi onlarca medeniyeti bünyesinde barındıran, farklı din ve kültürden insanların buluşma noktası olan ilçe, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Asırlar boyu İslam hoşgörüsü çatısı altında farklı kimlikleri bünyesinde barındırmış kentte, doğal felaketlere, savaşlara rağmen yüzyıllardır ayakta kalan birçok asırlık ibadethane ve konak, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından eski görünümüne kavuştu.

Günümüzde dar sokakları, yüksek duvarlı taş, ahşap konakları ve tarihi camileri ile dikkati çeken ilçe, Kahramanmaraş'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği canlı ve sosyal yaşama sahip.

Turistleri tarihi yolculuğa çıkartıyor

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AA muhabirine, ilçenin Kahramanmaraş'ın tarihi açısından çok önemli bir konuma sahip olduğunu ve her yerinden adeta tarih fışkırdığını belirtti.

İlçede bulunan konak cami ve tarihi yapıların ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardığını belirten Okay, şunları kaydetti:

"Dulkadiroğlu ilçemiz Kahramanmaraş'ın eski eserlerinin, tarihinin ve geçmişinin bulunduğu bir ilçe. Dulkadiroğlu'nun yaklaşık 2 bin 500 yıllık bir medeniyet yolculuğu bulunmakta. Bu medeniyetlerin birçok tarihi eserleri de günümüze kadar gelmiş durumda. Kahramanmaraş'ın merkezinde birçok medeniyet üst üste çok çeşitli eserler bırakmıştır. Aynı mekanlarda bir çok medeniyetin izlerini görebilmekteyiz. Bunları da biz zaman zaman yapmış olduğumuz restorasyon çalışmalarında farkına varmaktayız. Kahramanmaraş'taki eserlerin bir çoğu Dulkadiroğlu ve Selçuklu eserlerinden oluşmaktadır. Bu eserlerin tamamında Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyon çalışmaları bitirildi. Her restore edilen eser ve cami etrafını cazibe alanı haline getirdi. Etrafına değer kattı."

"Dulkadiroğlu artık bir turizm kentidir"

Okay, geçmişten kalan bu değerlerle Dulkadiroğlu'nun turizmde daha fazla ivme kazanacağına inandıklarını dile getirdi.

Dulkadiroğlu'nun tarihi yapılarıyla turizm açısından önemli bir merkez olduğunu belirten Okay, şöyle devam etti:

"Bizim yapmış olduğumuz restorasyon çalışmaları neticesinde Kahramanmaraş'ın eski mahalleleri cazibe ve turizm merkezi haline geldi. Hemşehrilerimiz, misafirlerimiz, 100, 150 yıl önceki sosyal hayatı ve şartları ve o fiziki imkanları konaklarımızın bahçesinde görme imkanına sahipler. Dulkadiroğlu artık bir turizm kentidir. Gerek tarihi eserlerimiz, gerekse doğal güzelliklerimizle. Bizim eski mahalle ve tarihi eserlerimiz Kahramanmaraş'ın turizmden çok daha fazla pay almasına vesile olacak. Biz bu değerlerin üzerini açarak gün yüzüne çıkartıyoruz, parlatıyoruz. Tanıtımını yapıp ziyaretçilerimizin istifadesine sunuyoruz. Bu minvaldeki çalışmalarımıza devam edeceğiz."