Üye Girişi
Tarih yazan Cadillac Rahmi M. Koç Müzesi'nde - Son Dakika

Tarih yazan Cadillac Rahmi M. Koç Müzesi'nde

15.06.2021 11:13
Tarih yazan Cadillac Rahmi M. Koç Müzesi'nde, System.String[]

Tek silindirli motoru, eğimli direksiyon simidi, pirinç lambaları ve havalı kornasıyla sergilenen Cadillac, otomotiv endüstrisinde yazdığı tarihi meraklılarına aktarıyor.

Endüstri, ulaşım ve iletişim tarihinin efsanelerinden oluşan 14 binin üzerindeki obje ile geçmişi bugünde yaşatan Rahmi M. Koç Müzesi, yeni bir objeye ev sahipliği yapıyor. 1903 model Cadillac, müzenin klasik otomobil koleksiyonuna eklendi. Sadece kendi döneminde ilgi görmekle kalmayıp zamanın ilerisindeki gelişmelere de kılavuzluk eden Cadillac, 1902 yılında Henry Leland tarafından üretildi. İsmini, 1701 yılında Detroit şehrini kuran Fransız kaşif Antoine De La Mothe Cadillac'tan alan otomobilin ilk prototipi, Model A olarak adlandırıldı.

İlk Cadillac, at arabası görünümünden tam ayrılmamış olsa da eğimli direksiyon simidi, aks pimleri, debriyaj ve fren pedalları gibi teknik detayları ile dikkat çekiyordu. Ocak 1903'te New York Otomobil Fuarı'nda gördüğü ilginin ardından Model A'dan 2 bin 300 adet sipariş edildi. Cadillac'ın mükemmel bir tasarıma sahip tek silindirli motoru, çoğu tek silindirli motordan daha fazla güce sahipti ve 1909-1914 yılları arasında dört silindirli modelleri de üretilmesine rağmen popülerliğini korudu.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenen ve en eski Cadillac olduğu tahmin edilen otomobilin, piyasaya sürüldüğü dönemde ek ücrete tabi olan, arkadan giriş yapılan bir arka koltuk eklentisi mevcut. Aynı dönemde yine ekstra aksesuar olarak sunulan pirinç lambalar, havalı korna ve yana monte edilmiş sepetler de bulunuyor. Aracın en büyük özelliği, 1850 yıllarında silah sanayisinde ilk kez kullanılan ancak fazla yayılmayan toleranslar sistemi. Parçalar arasında değişime olanak sağlayan ve performans, bakım, tamir kolaylığı ve uzun ömür açısından şart olan toleranslar sistemi bugün sanayinin her dalında kullanılıyor.

Tarih yazan Cadillac Rahmi M. Koç Müzesi'nde

Cadillac, Otomobil, Pirinç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Tarih yazan Cadillac Rahmi M. Koç Müzesi'nde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum 11:21 EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor 11:10 Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak 10:56 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak
Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi 10:45 Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 10:26 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi 10:10 Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı 09:45 Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı 09:24 Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı

Son Dakika Haberleri
11:22 Altın güne yükselişle başladı! 513 liradan satılıyor
11:21 EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum
11:09 Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor
10:58 Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı
10:55 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak
10:46 Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor
10:43 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti
10:25 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu
10:09 Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
10:08 Bitcoin 40 bin dolar sınırını geçti, yatırımcıların ekranı yeşile döndü
Altın güne yükselişle başladı! 513 liradan satılıyor Altın güne yükselişle başladı! 513 liradan satılıyor         
11:22
İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri sıralandı! İlk sırada Beykoz'daki Acarlar var İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri sıralandı! İlk sırada Beykoz'daki Acarlar var         
11:17
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı         
10:58
Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor         
10:46
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti         
10:44
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
NATO Zirvesi sonrasında yayınlanan bildiride önemli ifadeler: Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek füze saldırılarına karşı tetikteyiz NATO Zirvesi sonrasında yayınlanan bildiride önemli ifadeler: Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek füze saldırılarına karşı tetikteyiz         
09:26
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar         
09:19
Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor         
00:58
Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti         
00:44
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu         
22:55
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 11:29:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarih yazan Cadillac Rahmi M. Koç Müzesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement