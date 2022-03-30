"Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de" projesine iş insanlarından destek - Son Dakika

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"Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de" projesine iş insanlarından destek

BURSA - "Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de" projesi ile tarihe damgasını vurmuş 100 Türk büyüğünün yer aldığı sınıf kitaplıkları okullarda kurulmaya devam ediyor. İş insanlarının da destek olduğu projenin Türkiye genelindeki bütün ilkokullara uygulanması hedefleniyor.

İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl Belediyesi, İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Birlikte Dağıtım A.Ş. iş birliği ile hazırlanan Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de projesinin iş insanlarının desteğiyle okullardaki tüm sınıflarda uygulanması hedefleniyor. Proje kısa bir zaman içinde 51 ilköğretim okulunda 644 sınıfta uygulandı.

Türk tarihine ismini yazdırmış 100 önemli Türk büyüğü, İnegöl Vehbi Koç İlkokulu öğrencileri tarafından canlandırmalar yapılarak şehirdeki mobilya fuarında dünyanın dört bir yanından gelen iş insanları ile buluştu. Tanıtım faaliyetleri ile bölgedeki hayırsever iş insanlarının büyük katkı sunacağı projenin kısa zamanda Türkiye genelindeki bütün ilkokullara uygulanması hedefleniyor.

Mobilya fuarları MODEF'e katılan İnegöl Vehbi Koç İlkokulu öğrencileri yüz Türk büyüğünü tarihteki kostümleriyle ziyaret etti. Projenin önemi etkinlikler ve usta tiyatrocuların paylaşımlarıyla ziyaretçilere anlatıldı. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, fuara katılarak projenin standına uğrayan Bursa Valisi Yakup Canbolat'a projenin detaylarını aktardı.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, yaptığı konuşmasında, "Türkiye'ye örnek olacak bir projeye imza atmış bulunmaktayız. İnegöl genelinde 644 sınıfa 100 Türk büyüğünü anlatan binlerce kitabı verdik. Çocuklarımızın okumalarına imkan sağlayan bu proje aynı zamanda 100 Türk büyüğünü tiyatro ile canlandırılması vesilesi ile çocuklarımızın ve ailelerinin tanımasına vesile olduk" dedi.

İnegöl Ticaret Odası ve MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ'ın da büyük destek verdiği Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de Projesi için iş insanlarının katkılarının artacağı belirtti.

MODEF Başkanı aynı zamanda İnegöl Ticaret Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, 'Bir milletin tarihini bilmesi çok önemli, bu projeyi bizler de çok önemsiyoruz. Çocuklarımıza tarihimizi ve tarihimizdeki önemli kahramanları, şahsiyetleri anlatan önemli bir proje. Çocuklarımızın hem tarihimiz ile ilgili bilgisini arttıracak hem de tarihimiz ile ilgili gerçeklere ulaşmasını sağlayacak. Dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tarih Yazan Çocuklar Projesinin Koordinatörü Tahsin Yerli, 'Tarihimize damga vuran 100 Türk büyüğümüzü yeni nesile anlatmak, kendilerine rol model olarak benimsemelerini sağlamak ve onların da bir Aziz Sancar, bir Fatih Sultan Mehmet, bir Lefter olabileceklerini göstermek istedik. Çocuklarımız hem kitap okuyacaklar hem tarihlerini öğrenecekler" dedi.