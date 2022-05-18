"Tarih Yazan Çocuklar Karatay'da Projesi"nin tanıtımı yapıldı

Karatay Belediyesi tarafından ilköğretim öğrencileri için hazırlanan Tarih Yazan Çocuklar Karatay'da Projesinin tanıtımı ve tiyatro gösterimi yapıldı.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, dünyada bilim ve teknolojinin bugün geldiği düzeyde asıl rolün Batı kaynaklı olduğu gibi yanlış bir algı bulunduğunu, aslında yaşamı kolaylaştıran birçok keşif, buluş ve yeniliğin 8'inci yüzyıldan 14'üncü yüzyıla kadarki süreçte, Türk-İslam medeniyeti çıkışlı olduğunu söyledi.

Kılca, belediye olarak ecdada olan borcu ödeyebilmek adına, "Tarih Yazan Çocuklar Karatay'da Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Proje kapsamında, Piri Reis, Ali Kuşçu, Kaşgarlı Mahmud, El Cezeri, Akşemseddin, İbn-i Sina, Hezarfen Ahmet Çelebi, Oktay Sinanoğlu ve Fuat Sezgin gibi gönül coğrafyamızın evlatlarını ve yaptıkları çalışmaları anlatan 'Tarih Yazan Çocuklar Karatay'da adlı kitapları ilçemizde sayısı 14 bini bulan ilkokul 3 ve 4. sınıf tüm öğrenciyle buluşturuyoruz. Yarınlarımızın umudu olan sizler de inanıyorum ki tıpkı ecdadımız gibi insanlığa dokunacak nice çalışmalar yapacak, ülkemizi dünya sahnesinde hep bir adım öne taşıyacaksınız. Yeter ki geçmişimizden kopmayın ve yarınlarımıza emin adımlarla yürüyün." dedi.

Programda Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in video mesajı da yayınlandı.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen proje kapsamında ilk etapta çocukların kolayca anlayıp kavrayabileceği bir yöntem ile hazırlanan 10 kitaptan oluşan setler, bu hafta içerisinde ilçedeki 15 bin 3. ve 4. sınıf öğrencisine ulaştırılacak.

Program kapsamında hazırlanan tiyatro oyunu da gruplar halinde Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda öğrencilerle buluşacak.

Törene, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Karatay İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.