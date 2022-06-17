'Tarih Yazan Çocuklar' projesinde 20 bin öğrenciye ulaşıldı - Son Dakika
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'Tarih Yazan Çocuklar' projesinde 20 bin öğrenciye ulaşıldı

17.06.2022 13:36

'Tarih Yazan Çocuklar' projesinde 20 bin öğrenciye ulaşıldı Bursa'nın İnegöl ilçesi Kaymakamlığı, İnegöl Belediyesi ve Tarih Yazan Çocuklar Yayıncılık iş birliğiyle başlatılan örnek projeden 20 bin ilkokul öğrencisi yararlandı.

'Tarih Yazan Çocuklar' projesinde 20 bin öğrenciye ulaşıldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Kaymakamlığı, İnegöl Belediyesi ve Tarih Yazan Çocuklar Yayıncılık iş birliğiyle başlatılan örnek projeden 20 bin ilkokul öğrencisi yararlandı.

İnegöl'de 54 ilkokulda 644 derslik için "Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de" kitap setinin bulunduğu özel Kitap Ağacı kuruldu. Projenin 2021-2022 eğitim öğretim dönemi sona erdi. Proje kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Yüzlerce çocuk yürüdü

Şakir Lakşe İlkokulunda toplanan yüzlerce öğrenci, İnegöl tarihi Mehteri eşliğinde yürüdüler. Programa Kapalı spor salonunda devam edildi. Düzenlenen programa İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Tarih Yazan Çocuklar Genel Koordinatörü Ahmet Ortadeveci, Proje koordinatörü Esma Karadağ, İnegöl koordinatörü Şaban Korkmaz, okul müdürleri, öğretmenler ile 5 bin öğrenci katıldı. Programa katılan 5 bin öğrenciye madalyaları verilirken, 12 öğrenciye bisiklet, scooter ile paten hediye edildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, "Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de projesi kapsamında 54 ilkokulda 644 derslik oluşturdu. Kitap ağaçlarından 20 bin ilkokul öğrencisi yararlandı. Önümüzdeki yıl çocuklarımız, tarih yazan çocukları İngilizce metinlerden okuyacaklar. Bu güzel projenin bu dönemi başarıyla sona erdi. Başarılı olan çocuklarımıza ödüller vereceğiz. Bu projeye destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ise, "Daha güzel nesillerin, sizlerin ve bizlerin desteğiyle yetişeceğine inanıyoruz. Bizler bu projenin başından beri yanında olduk. Olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaymakam Eren Arslan da, "Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de projesinin ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Kaymakam Eren Arslan ise, "Projenin hayat bulmasının mutluluğunu yaşıyorum. Biz büyük bir millet, güçlü bir devletiz. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizle donanmış, geçmişini, atasını varacağı noktayı bilen bir nesil yetiştirmek adına bu projeyi önemsiyoruz. Proje hayırseverlerimizin destekleriyle bu noktaya geldi." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere madalyaları ve ödülleri verildi.

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Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Tarih Yazan Çocuklar' projesinde 20 bin öğrenciye ulaşıldı - Son Dakika

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