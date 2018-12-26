Tarih Yazan Tekvandoculardan Ataç'a Ziyaret

İspanya'da, 55 ülkeden 70 kulübün katılımı ile düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Poomsae Şampiyonası'ndan, 6 altın, 2 bronz madalya ve 2.'lik kupası ile dönen Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü tekvandocuları, Başkan Ataç'ı ziyaret etti.

İspanya'da, 55 ülkeden 70 kulübün katılımı ile düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Poomsae Şampiyonası'ndan, 6 altın, 2 bronz madalya ve 2.'lik kupası ile dönen Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü tekvandocuları, Başkan Ataç'ı ziyaret etti.



Tekvandoculardan Gülsena Karakuyuku, Nazlıcan Etce, Bahadır Can ve Talha Şirin; antrenörleri Dilek Karakuyulu eşliğinde Başkan Ataç'ı ziyaret ederek spora ve sporcuya verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç, uluslararası ölçekte önemli bir turnuvaya damga vurdukları için sporcuları tebrik etti. Başkan Ataç, "Tepebaşı sizlerin sayesinde sadece kentini değil, ülkesini de gururlandırmış oldu. 55 ülkeden 70 ülkenin katıldığı bir şampiyonada, bizim sporcularımız 6 altın ve 2 bronz madalya kazanıyor ve 2.'lik kupasını şehrine getiriyor. İşte, spora yaptığımız yatırımın, gençlerimize verdiğimiz imkanların karşılığı ve ödülü budur. Hep söylüyorum; yeter ki fırsat verilsin. Bizim gençlerimizin başarılı olamayacağı hiçbir alan olamaz. Bu sadece spor branşları ile kısıtlı değil. Sanatta ve bilimde de geçerli. Bu sebeple çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı vermeye, onlara kendilerini gösterebilecekleri alanlar açmaya devam edeceğiz. Sizlere gayretli çalışmalarınız ve elde ettiğiniz başarılar için bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.



Antrenör Karakuyulu ve tekvando sporcuları da Başkan Ataç'a spora verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti. Ziyaret 2.'lik kupası ile birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

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