Tarihçi Doç. Dr. Mevlüt Yüksel'den 1915 olayları açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Tarihçi Doç. Dr. Mevlüt Yüksel'den 1915 olayları açıklaması Açıklaması

26.04.2022 14:56
Tarihçi Doç. Dr. Mevlüt Yüksel'den 1915 olayları açıklaması Açıklaması

Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, 1915 olaylarına ilişkin "1890'lı yıllarda başlayıp günümüze kadar olan süreçte yaşananların kanıt ve belgeleri, asıl soykırıma uğrayanların Türkler olduğunu gözler önüne seriyor.

Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, 1915 olaylarına ilişkin "1890'lı yıllarda başlayıp günümüze kadar olan süreçte yaşananların kanıt ve belgeleri, asıl soykırıma uğrayanların Türkler olduğunu gözler önüne seriyor. Türkleri soykırım yapmakla itham edenler meselenin siyasallaşmasına katkıda bulunuyor." dedi.

Üniversitenin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi de olan Mevlüt Yüksel, Ermeni çeteleri tarafından 1918 yılında katledilen 3 bin Türk'ün anısına merkez Yakutiye ilçesinde yaptırılan Yanıkdere Şehitliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Türk ve Türkiye'yi hedef alan Ermeni çetelerin geçmişte olduğu kadar yakın tarihte de bir takım faaliyetlerde bulunduğunu belirten Yüksel, "1973-1985 yıllarında ASALA terör örgütüne mensup Ermeniler, yurt dışında görev yapan Türk diplomatlara suikastlar düzenlemiştir. Bunların sonucunda diplomat ve yakınlarından 41 Türk görevlisi şehit olmuştur." dedi.

Yüksel, Dağlık Karabağ ve birçok yerde hep aynı manzarayla karşılaştıklarını ifade ederek, "Ermeni çetelerinin Türkleri hedef alan katliamları 20. yüzyılda da devam etti ve 1992'de Dağlık Karabağ ve Hocalı'da, bir gecede 613 Azerbaycan Türkü tüm dünyanın gözü önünde soykırıma tabi tutulmuştur. 2020'de Tovuz, Gence ve Karabağ'ın muhtelif yerlerinde sivil Azerbaycan Türklerinin üstüne bomba yağdırmak üzere yüzlerce Türk'ü katletmiştir." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi mensubu bilim insanlarınca söz konusu bölgelerde mezar kazı çalışmaları yaptıklarını anlatan Yüksel, sözlerini, "1890'lı yıllarda başlayıp günümüze kadar olan süreçte yaşananların kanıt ve belgeleri, asıl soykırıma uğrayanların Türkler olduğunu gözler önüne seriyor. Türkleri soykırım yapmakla itham edenler meselenin siyasallaşmasına katkıda bulunuyor." diye tamamladı.

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Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi'nden Biden'a tepki Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi'nden Biden'a tepki BİDEN'A ALACA ŞEHİTLİĞİ'NDEN FOTOĞRAFLI TEPKİ BİDEN'A ALACA ŞEHİTLİĞİ'NDEN FOTOĞRAFLI TEPKİ

Atatürk Üniversitesi, Araştırma, Ermeni, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihçi Doç. Dr. Mevlüt Yüksel'den 1915 olayları açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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