Tarihçi İlber Ortaylı Aksaray'da söyleşiye katıldı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı "Aksaray Kitap Günleri" fuarının onur konuğu olarak söyleşiye katıldı.

Aksaray Belediyesi tarafından 70 yayınevi ve 19 yazarın katılımıyla kapalı pazar alanında düzenlenen fuar, önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Fuara onur konuğu olarak davet edilen Ortaylı, okurlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin yakın tarihine dair bilgiler veren Ortaylı, Türkiye'de devletin mukaddes bir olgu olduğunu söyledi.

Ortaylı, Türkiye'nin masada hiçbir şey kazanmadığını belirterek, "Biz İstiklal Savaşı'nda süngülerimiz nereye girdiyse, nereyi sınır tayin ettiysek orayı aldık. Bu tartışılmaz bir olgudur." dedi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşinin ardından Belediye Başkanı Evren Dinçer, Prof. Dr. Ortaylı'ya tablo ve plaket takdim etti.

Söyleşiye, Vali Ali Mantı'nın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ile çok sayıda kişi katıldı.