TARİHÇİ MEHMET GENÇ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

TARİHÇİ MEHMET GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
18.03.2021 23:05
İSTANBUL DHATarih alanında önemli çalışmaları bulunan Mehmet Genç, hayatını kaybetti.
İSTANBUL DHA
Tarih alanında önemli çalışmaları bulunan Mehmet Genç, hayatını kaybetti. Mehmet Genç, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görülmüştü.Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Mehmet Genç'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Kalın mesajında, "Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
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